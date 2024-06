Da Wembley a Wembley: finale amaro per Reus, missione compiuta per Kroos

Un finale diverso per le due stelle del calcio tedesco, Marco Reus e Toni Kroos, alla loro ultima partita con le maglie di Borussia Dortmund e Real Madrid. La storica bandiera giallonera sperava di vendicare la sconfitta rimediata nel 2013 in finale di Champions League contro il Bayern, quel Bayern di cui faceva parte il […]

Un finale diverso per le due stelle del calcio tedesco, Marco Reus e Toni Kroos , alla loro ultima partita con le maglie di Borussia Dortmund e Real Madrid . La storica bandiera giallonera sperava di vendicare la sconfitta rimediata nel 2013 in finale di Champions League contro il Bayern , quel Bayern di cui faceva parte il connazionale dei blancos che ha invece appeso le scarpe al chiodo nel migliore dei modi.

Reus, è stato un viaggio indimenticabile

12 stagioni, 429 presenze, 5 trofei, 170 goal e 131 assist. Un percorso lungo, caratterizzato da gioie e dolori, un viaggio indimenticabile ed emozionante. La Champions League sarebbe stata la ciliegina sulla torta, il miglior modo per congedarsi dal suo amato Borussia Dortmund, ma il destino aveva in mente altri piani per Marco Reus. Finisce con un'altra sconfitta in finale, un ko che brucia proprio come il titolo di Bundesliga perso lo scorso anno all'ultima giornata. Le finali si vincono, non si giocano, resta però l'amore incondizionato di un popolo, un qualcosa che Reus porterà sempre con sè.