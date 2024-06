Borussia Dortmund, Mourinho consola Terzic: “Dovete essere orgogliosi”

Mourinho consola Terzic

A fine partita Josè Mourinho, da poche ore ufficialmente il nuovo allenatore del Fenerbahce, ha consolato il collega sconfitto ai microfoni di TNT Sports: "Devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto, sono stati fantastici. L'allenatore non può far di più, non può buttare la palla in rete, può dare organizzazione, mentalità e fiducia. Terzic deve essere orgoglioso del suo percorso, non è qualcosa che dimenticherà facilmente".