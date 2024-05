Champions League, quattro tifosi del Dortmund sono andati a Londra in barca

Il gruppetto di tifosi gialloneri aveva programmato di presenziare alla finale nel 2013, ma è stato costretto a rimanere sulla terraferma a causa dell'assenza all'ultimo minuto di uno dei membri...

Davide Capano Redattore 31 maggio 2024 (modifica il 31 maggio 2024 | 13:07)

Un trasferimento spettacolare: la Ruhr Nachrichten ha pubblicato oggi un articolo su quattro intrepidi tifosi del Borussia Dortmund che hanno fatto il viaggio a Londra in barca, per assistere alla gara col Real Madrid di Carlo Ancelotti.

La storia

Come riporta it.uefa.com, l'equipaggio aveva programmato di presenziare alla finale col Bayern Monaco nel 2013, ma è stato costretto a rimanere sulla terraferma a causa dell'assenza all'ultimo minuto di uno dei membri. Forse questa volta porterà fortuna al BVB.

Nel frattempo, l'amministratore delegato del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, sottolinea come la squadra tedesca non abbia nulla da perdere a Wembley. "Il Real è indubbiamente una grande squadra, ma prima delle due partite contro il Paris nessuno parlava di noi, e le abbiamo vinte entrambe", ha dichiarato a bild.de.

"Non possiamo comunque uscire da questa finale come sconfitti, ma solo come grandi, grandi vincitori!".

Niklas Süle non bada alla scaramanzia

Un po' di scaramanzia, intanto, non guasta mai. Neanche tra i ragazzi di Terzic... Sì, perché il difensore Niklas Süle (secondo da destra nella foto sotto) si è tinto i capelli di biondo per la finale. Bild.de sospetta che si tratti di un piccolo “nuovo inizio” per il difensore di 1,95 m, che non è stato convocato dalla Germania per gli Europei ed è ai margini del Dortmund.

Quello di domani sarà il 15esimo incontro tra Borussia Dortmund e Real Madrid in Europa, tutti in Champions League. Il Madrid è l'avversario più frequente del Dortmund in questa competizione (14 partite), mentre il team spagnolo ha affrontato più volte solo il Bayern Monaco (22) e la Juventus (16).

Il Dortmund è il tredicesimo club a giocare almeno tre finali di Coppa dei Campioni. Se dovesse trionfare a Wembley, i 27 anni di distanza tra i suoi due successi rappresenterebbero il quarto intervallo più lungo nella storia della Coppa dei Campioni. L'attesa più lunga è stata quella dell'Inter, che ha aspettato 45 anni tra i successi del 1965 e del 2010.