Davide Ancelotti: “Mi piace stimolare mio padre e mi lascia tante responsabilità”

Emanuele Landi Redattore 30 maggio 2024 (modifica il 30 maggio 2024 | 19:52)

Sabato sera il Real Madrid a Wembley andrà a caccia della Champions League numero 15 contro il Borussia Dortmund. La massima competizione europea è il terreno preferito di Re Carlo ma anche del figlio e collaboratore Davide Ancelotti. In una lunga intervista ai microfoni di ABC si sono toccati con lui tanti punti: dal rapporto padre-figlio privato e professionale fino ai singoli delle merengues.

Come ti senti nell'essere il secondo allenatore di papà Carlo? "Ho sempre cercato di dare il massimo in tutto ciò che ho fatto. Le aspettative mi hanno messo sotto pressione, ma mi hanno aiutato a impegnarmi in quello che ho fatto e poi i risultati diranno se lo faccio bene oppure no. Come ti ho già detto, ho avuto la fortuna che mio padre mi abbia sempre dato fiducia quando magari non ero così preparata, e questo ti fa crescere. Quando qualcuno ti dà una responsabilità e tu la senti come tale, allora migliori".

Qual è il rapporto tra Davide Ancelotti e Carlo? "In gruppo, in allenamento, quando siamo davanti ai giocatori, mi rivolgo a lui come allenatore. Ma quando siamo in una riunione dello staff tecnico o in una riunione da soli, lo chiamo papà. Lo faccio in modo del tutto naturale e sono molto duro con lui. Passo perché voglio sfidare lui. Sono come un figlio con suo padre. Immagino che tu e tuo padre non avrete molti problemi quando vorrete dirgli qualcosa. Questo è un vantaggio per un secondo perché non ho quella barriera che può avere un secondo allenatore con il primo".

"Sono molto provocatorio con mio padre, con le sue idee e ciò che pensa. - insiste Davide Ancelotti - E anche il resto dello staff tecnico è così. Abbiamo questo rapporto con lui che risale a molto tempo fa. Francesco, l'altro assistente, è come se fosse suo nipote. È figlio di Giovanni Mauri, che ha lavorato con lui per vent'anni, e Francesco è entrato nello staff tecnico insieme a me. Non abbiamo problemi a discutere con lui".

Cosa rappresenta la figura del secondo allenatore? La figura dello staff tecnico e, soprattutto, quella di un secondo, deve essere una figura molto impegnativa. Lascia che metta in discussione qualsiasi cosa finché non viene raggiunta una decisione. È lì che finisce il mio lavoro. Poi capisco benissimo quando c'è spazio o meno per disturbare mio padre, ma l'importante è che abbia maturato questa decisione soppesando il parere mio e del resto dei presenti.

Davide Ancelotti e il peso delle scelte — Una decisione sbagliata tua o di qualche membro dello staff tecnico, presa da Carlo, e poi rimproverata o data per tua? No, per niente. Una volta presa la decisione, viene rispettata. La decisione la prende lui. Lui è il più responsabile. Non viene mai fatto nulla di ciò che dico e su cui lui non è d'accordo. Ciò non accade.

Cosa significano le tue lacrime sabato scorso all'addio di Kroos? Toni è un giocatore speciale. Una figura molto importante a Madrid. Sono una persona emotiva e sensibile, come mio padre. Ho le lacrime facili. E quello è stato un momento molto emozionante.

Sabato la finale di Champions League contro la quinta della Bundesliga, finale trappola? Questo non può toccarci. Questa è una finale di Champions. Prepariamo la partita come sempre, cercando di dare le informazioni più corrette possibili affinché i giocatori siano nelle migliori condizioni per dare il 120%. Non posso credere che giocherai la finale di Champions League pensando che sarà facile. Non possiamo pensarlo dall’interno. Se qualcuno la pensa così, non può essere qui.

Courtois o Lunin a Wembley È la decisione più difficile di questi tre anni? Certo che è difficile, perché hai il miglior portiere del mondo e un portiere che merita di giocare la finale, ma forse la domanda è per mio padre. Qui in questa società ci sono sempre decisioni non facili e lui ha l'esperienza necessaria per prenderle.