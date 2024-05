Sponsorizzazione e polemiche: Rheinmetall produce armi e si accorda col Borussia Dortmund

A pochi giorni dalla finale di Champions League, la squadra di calcio del Borussia Dortmund ha fatto scalpore con un accordo di sponsorizzazione.

L'azienda appaltatrice della difesa tedesca Rheinmetall sosterrà a livello pubblicitario il Borussia Dortmund per i prossimi tre anni, così come è stato annunciato dal club della Westfalia e dal gruppo produttore di armi oggi mercoledi 29 maggio. Un portavoce dell'azienda di Düsseldorf non ha voluto commentare il valore finanziario della sponsorizzazione, ma secondo l'Handelsblatt, quotidiano tedesco di economia e finanza, l'accordo ha un valore di circa 1 milione di euro all'anno. Secondo quanto riferito, la partnership include l'uso di spazi pubblicitari anche se non direttamente sulla maglia della squadra, diritti di marketing e servizi per eventi e ospitalità nello stadio e nei campi del club. In sostanza Rheinmetall diventera il "Champion Partner" del Borussia, ossia uno sponsor finanziario particolarmente importante

Il BVB si prepara alle critiche

Il massimo dirigente del club giallonero Hans-Joachim Watzke ha sottolineato che la sicurezza e la difesa sono pietre miliari della democrazia. "Ecco perche riteniamo che sia la decisione giusta quella di esaminare da vicino il modo in cui proteggiamo questi capisaldi". L'azienda e impaziente di lavorare insieme a noi e "come Borussia Dortmund, siamo deliberatamente aperti al dialogo". Il CEO di Rheinmetall, Armin Papperger, ha espresso la sua soddisfazione: "Il BVB e Rheinmetall sono due partner le cui ambizioni, attitudini e origini si sposano bene", ha detto il responsabile degli armamenti.

L'accordo sostenuto e commentato da Watzke potrebbe arrivare in un momento delicato per il Dortmund e distrarre dalle questioni sportive in vista della finale di Champions League contro il Real Madrid di sabato. "C'e solo un argomento ora, ed e questa finale", ha detto il direttore sportivo del Borussia Sebastian Kehl martedi: "Vorrei che ci concentrassimo su questa partita".

E' la prima volta che un'azienda di armi sponsorizza una squadra di calcio della Bundesliga

L'Associazione Federale dell'Industria Tedesca della Sicurezza e della Difesa (BDSV) non e a conoscenza di alcun caso analogo. Anche il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha commentato l'accordo: "Il fatto che Rheinmetall sponsorizzi una squadra di calcio e davvero insolito", ha detto il politico dei Verdi a Berlino. Siamo in costante contatto con Rheinmetall per garantire che l'azienda produca ancora più munizioni per sostenere l'Ucraina", ha detto il Ministro, che e anche responsabile delle esportazioni di armi. Alcuni tifosi di calcio e altri settori della società hanno reagito negativamente. La Societa Tedesca per la Pace - Oppositori Uniti del Servizio Militare ha lanciato una petizione online chiedendo al Borussia di fare marcia indietro e di emettere un "cartellino rosso a questo accordo pubblicitario". "Un produttore di armi come sponsor non e in linea con i valori che il BVB - e il calcio nel suo complesso - rappresenta", hanno affermato i pacifisti.

Su "X" (ex Twitter), numerosi utenti hanno sfogato il loro disappunto: per molti, il logo di un'azienda produttrice di armi non deve trovare posto sugli striscioni pubblicitari a bordo campo. Ci sono state anche critiche ironiche e pungenti: un fotomontaggio mostrava un carro armato in miniatura che entrava in campo e portava un pallone all'arbitro. Rheinmetall, che opera anche nel settore automobilistico, è stata fondata nel 1889 a Düsseldorf e durante la Seconda guerra mondiale realizzò numerosi equipaggiamenti della Wehrmacht, l’esercito tedesco. L’azienda — la più grande in Germania tra quelle che producono armi — sponsorizza già un’altra società sportiva, il Bergischer, un club di pallamano non distante da Düsseldorf. Come fa notare lo Spiegel, Rheinmetall conta circa 30mila dipendenti e ha una domanda di munizioni, carri armati e sistemi antiaerei in enorme crescita dopo l’invasione russa dell’Ucraina avvenuta nel 2022. Quest’anno il fatturato dell’azienda dovrebbe raggiungere i 10 miliardi di euro, quasi il doppio rispetto al 2021.