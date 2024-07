El Trafico, Galaxy al tappeto: i Los Angeles FC vincono 2-1 il derby

Derby e primato: El Trafico va ai Los Angeles FC che superano 2-1 i Galaxy e volano in testa al Gruppo Ovest di MLS

El Trafico , il derby tra le due squadre più blasonate di Los Angeles , va ai Los Angeles FC che superano 2-1 i Galaxy , vincono lo scontro diretto contro gli storici rivali e volano in testa alla classifica nel Gruppo Ovest della MLS .

Al 45' i Los Angeles FC vanno a riposo sul punteggio di 2-0: sbloccano l'incontro con Kamada che al 40', sugli sviluppi di un corner battuto alla perfezione da Bogusz , svetta più in alto di tutti e con un perentorio colpo di testa spedisce la sfera all'incrocio dei pali. 4' più tardi arriva il raddoppio di Bouanga su calcio di rigore, concesso dal VAR per un pestone di Aude ai danni Atuesta .

Nella ripresa i Galaxy accorciano subito le distanze con Gabriel Pec al 56' che, con la complicità di Yamane , risolve una situazione complicata al limite dell'area, vince una serie di rimpalli e deposita in rete il punto dell'1-2, a tu per tu con Lloris . Il gol galvanizza la formazione di casa che sfiora subito il pari con Paintsil che cestina il 2-2, calciando alle stelle da buona posizione.

Quella di Paintsil è l'ultima vera occasione per i Galaxy che non riescono a trovare il gol del pareggio, i timidi tentativi successivi vengono sventati prontamente dalla retroguardia dei Los Angeles FC e da un attento Lloris che conserva il vantaggio e regala ai suoi un successo importante. La vittoria ne El Trafico, infatti, permette ai Los Angeles FC di volare in testa alla classifica di MLS ad Ovest, con tre punti di vantaggio proprio sui rivali storici.