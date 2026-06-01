Anche l'Australia è ufficialmente pronta per il Mondiale 2026. L'allenatore dei Socceroos, Tony Popovic, ha nelle ultime ore ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione in USA, Messico e Canada al cui inizio mancano ormai solo 10 giorni. Tra i convocati ci sarà anche Cristian Volpato che, dunque, in carriera rappresenterà alla fine la selezione oceanica.

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Australia, diramata la lista dei 26 convocati: Volpato partirà con i Socceroos

SQUAD CONFIRMED: Introducing your CommBank #Socceroos who will represent Australia at the #FIFAWorldCup 🇦🇺



Congratulations, lads! Go do us all proud 💚💛



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L' Australia si prepara a partire per il Nord America. Ora anche i Socceroos hanno la rosa al completo. Ieri sera, infatti, l'allenatore della nazionale oceanica, Tony, ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte al Mondiale 2026. Tra i nomi spicca quello di Cristian. Fino a pochi mesi fa militante nella Nazionale Italia U21, l'attaccante delalla fine ha deciso di rappresentare la selezione australiana.

Nato in Australia da genitori italiani, il classe 2003 ha potuto cambiare nazionalità in base alle regole della FIFA non avendo infatti disputato nemmeno una partita con la Nazionale Maggiore Italiana. Nel 2022, aveva rifiutato la proposta dell'ex allenatore Graham Arnold di partecipare ai Mondiali in Qatar con la sua nazionale. Tre anni e mezzo dopo, ha infine ceduto al richiamo dell'Australia e dunque farà il suo debutto nella più prestigiosa competizione del calcio mondiale.

SYDNEY, AUSTRALIA - 4 MAGGIO: L'allenatore dei Socceroos, Tony Popovic, parla ai media durante una conferenza stampa all'Allianz Stadium il 4 maggio 2026 a Sydney, in Australia. (Foto di Darrian Traynor/Getty Images)

Dei 26 convocati ben 17 saranno alla loro prima spedizione Mondiale, compreso Volpato, mentre il veterano Mathew Ryan, 34 anni, portiere del Levante, sarà la quarta, così come per l'attaccante Mathew Leckie (Melbourne City). Come ricordiamo, l'Australia è stata sorteggiata nel Gruppo D con Turchia, Stati Uniti e Paraguay contro le quali giocherà rispettivamente il 14, il 20 e il 26 giugno.

I convocati dell'Australia

: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers Fc), Mathew Ryan (Levante);

Difensori: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (Apoel Nicosia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer Ak), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City);

Centrocampisti: Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine (St Pauli), Connor Metcalfe (St Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney Fc)

Attaccanti: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia).

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