Colpo di scena sul futuro internazionale di Cristian Volpato, sempre più vicino a una scelta destinata a far discutere. Secondo quanto riportato da ESPN, il trequartista è pronto a lasciare il percorso con l’Italia per abbracciare definitivamente la Nazionale australiana, in un passaggio che avviene a ridosso del Mondiale.

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Volpato abbandona l'Italia, lui i Mondiali... li giocherà

Il giocatore, considerato un “dual international” per la possibilità di rappresentare entrambe le nazionali, sarebbe ormai orientato a completare lo switch verso i Socceroos. Una decisione maturata nelle ultime settimane e accelerata proprio in vista dell’appuntamento più importante del calcio mondiale.

Il momento chiave dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni: Volpato è atteso a Los Angeles, dove si unirà al ritiro dell’Australia nella giornata di sabato. Un inserimento immediato nel gruppo che conferma come il commissario tecnico dei Socceroos voglia valutarlo da vicino in vista delle scelte definitive per la lista mondiale. La mossa rappresenta un passaggio significativo anche dal punto di vista simbolico, perché chiude di fatto la finestra di possibilità per un futuro con la maglia azzurra, aprendo invece a un ruolo potenzialmente centrale nel progetto australiano.

Per Volpato si tratta di una scelta di carriera ma anche di prospettiva internazionale: l’Australia punta su di lui per aumentare qualità e fantasia tra le linee, mentre il giocatore cerca spazio e continuità in un contesto che possa valorizzarne le caratteristiche offensive.

BREAKING: Cristian Volpato is set to complete a sensational switch from Italy to Australia on the eve of the World Cup.



ESPN understands the dual international will join the Socceroos camp in LA on Saturday.



ESPN's @joeylynchy has the story 📝: https://t.co/IbtmbyZGir pic.twitter.com/nJCa4CPRMD — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) May 29, 2026

Adesso è corsa contro il tempo

La tempistica, però, non è banale. Il trasferimento arriva proprio alla vigilia del Mondiale, in una fase in cui le nazionali stanno definendo gli ultimi equilibri e completando le rose definitive. L’inserimento immediato nel gruppo dei Socceroos suggerisce che lo staff tecnico voglia accelerare il processo di integrazione.

ESPN sottolinea come l’operazione sia ormai praticamente definita e che l’approdo di Volpato in nazionale australiana sia solo questione di formalità. Una decisione che chiude un lungo percorso di valutazione tra due identità calcistiche e che apre un nuovo capitolo della sua carriera internazionale. Con il suo arrivo in ritiro a Los Angeles, l’Australia aggiunge così un nuovo talento alla propria rosa, mentre per l’Italia si chiude definitivamente la possibilità di vederlo con la maglia azzurra in una grande competizione internazionale.

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