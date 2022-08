Austria, che sponsor l’Hartberg…sulla maglia un potenziatore per lo sperma!

Il campionato austriaco non sarà tra i più seguiti e competitivi al mondo, ma vanta un record. Sì, perché nell’Admiral Bundesliga c’è un team con uno sponsor davvero particolare. Il TSV Hartberg , infatti, è attualmente l’unica squadra di calcio dei tornei europei con la pubblicità di un “potenziatore” per lo sperma sulle maglie.

Hartberg, centro di meno di 7mila abitanti nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld, in Stiria, del quale è capoluogo, vive così il suo momento di popolarità un po’ come la città di Emmen, il cui team che milita in Eredivisie ha il logo di un’azienda di giochi erotici sulle proprie magliette. Due anni fa, come i più attenti ricorderanno, c’erano state questioni, poi risolte, tra la società biancorossa e la Federcalcio olandese in merito alla scelta.