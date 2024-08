Austria, DS del GAZ: “Derby con lo Sturm Graz? Mentirei se dicessi che non ci penso”

Gli ultimi due precedenti risalgono alle ultime due stagioni ma in coppa, dato che il derby tra il Grazer AK e i campioni d'Austria nella Bundesliga manca dal 2007: appuntamento al weekend del 19-20 ottobre

Emanuele Landi Redattore 6 agosto 2024 (modifica il 6 agosto 2024 | 17:50)

I campioni d'Austria dello Sturm Graz in questa stagione avranno un pensiero in più. I neri, infatti, nella scorsa stagione hanno interrotto l'epopea del Salisburgo (11 titoli in 12 stagioni, di cui gli ultimi 10 consecutivi), tornando a vincere un titolo (il quarto) che mancava dall'annata 2010-11. Lo Sturm, però, in questa stagione di Bundesliga avranno una rivale in più, ossia i rivali cittadini del Grazer AK, tornati in massima serie e pronti a rivivere il derby di Graz dopo 17 anni in campionato.

Gli ultimi due precedenti, di fatti, risalgono alla coppa nazionale (l'ÖFB Cup) ed è sempre andata bene allo Sturm. Stavolta, però, sarà diverso: il weekend del 19-20 ottobre si torna a vivere la sensazione di un derby di campionato e il DS del GAZ ha confermato come l'attesa sia palpitante.

Torna il derby di Graz nella Bundesliga austriaca — “Mentirei se dicessi che l'attesa è maggiore di quella per la prossima partita. - le parole di Dieter Elsneg, ex calciatore e ora a soli 34 anni DS del Grazer AK - Forse anche perché negli ultimi due anni abbiamo giocato contro lo Sturm nella Coppa ÖFB. Ma chiaramente, quando si arriva al derby, le cose cominciano a formicolare. Poi noti in città che sta diventando sempre più un problema. Nelle ultime due partite hai visto anche che tipo di atmosfera c'era nello stadio e cosa era possibile fare lì".

"Non ci penso ancora al derby, ma quando arriverà il momento, la tensione e il formicolio saranno maggiori che nelle altre partite", spiega il direttore sportivo del GAK. - “Dopo la sconfitta per 2-0 col Salisburgo (alla prima giornata e unica disputata finora) mi sono venuti in mente anche pensieri negativi. C'era anche la paura che prendessimo uno o due gol. Ma è stato bello vedere come la squadra ha reagito, inclusa la loro energia e il morale che hanno mostrato. Ovviamente è un gioco speciale. Prima partita di ritorno in Bundesliga contro una favorita assoluta. Bisogna dire chiaramente che siamo orgogliosi di come sia riuscita a raggiungere questo obiettivo”.