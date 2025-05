Dopo tante ore di paura e di attesa, la famiglia del nigeriano ed il Nottingham possono tornare a sorridere

Federico Grimaldi 15 maggio - 11:01

Taiwo Awoniyi, attaccante del Nottingham Forest, ha finalmente lasciato il coma farmacologico dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per una grave lesione addominale, riportata in seguito a un incidente durante la partita di Premier League contro il Leicester (2-2) lo scorso fine settimana. Il nazionale nigeriano si era schiantato contro il palo della porta all'88° minuto, e, dopo aver ricevuto le prime cure, era tornato in campo zoppicando per gli ultimi dieci minuti della partita. Solo successivamente si è scoperto che l'infortunio aveva causato una perforazione intestinale, uno shock che si è rivelato "potenzialmente pericoloso per la vita". Fortunatamente, le ultime notizie, giunte dai media britannici, hanno confermato che l'operazione è stata un successo e che Awoniyi sta ora recuperando.

Nottingham Forest's Taiwo Awoniyi has woken from an induced coma after undergoing surgery to repair a serious abdominal injury.

Having had the first part of the surgery on Monday, he spent Tuesday in an induced coma as medical staff monitored his progress as part of the… pic.twitter.com/Ab1A31ppnN

— BBC Sport (@BBCSport) May 14, 2025

Il recupero di Awoniyi: operazione riuscita dopo il drammatico incidente — Taiwo Awoniyi ha vissuto un incubo durante la partita contro il Leicester, quando un violento schianto contro il palo ha causato una grave lesione addominale. Nonostante il dolore, è rimasto in campo per i minuti finali, ma solo successivamente si è scoperto che aveva subito una perforazione intestinale, con conseguente shock potenzialmente letale. Dopo un intervento chirurgico urgente, il giocatore è stato indotto in coma farmacologico per stabilizzare le sue condizioni.

L'operazione è stata lunga e delicata, ma fortunatamente, i media britannici hanno riportato che l'intervento è stato un successo. Mercoledì sera, è arrivata la notizia che Awoniyi aveva lasciato il coma, una notizia che ha portato sollievo non solo ai suoi familiari e compagni di squadra, ma anche ai tifosi del Nottingham Forest.

Secondo quanto dichiarato dalla "BBC Sport", il giocatore sta iniziando a recuperare, anche se rimarrà sotto osservazione nei prossimi giorni. La vicenda ha avuto inizio con una tragica incomprensione tra lo staff medico e quello tecnico, che aveva portato Awoniyi a restare in campo nonostante fosse visibilmente in difficoltà. Fortunatamente, l'operazione è riuscita. Ora il giocatore sta lottando per recuperare, con il Nottingham Forest che rimane in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.