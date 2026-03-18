L'ex difensore dell'Arsenal ha creato Ladisfaction, una piattaforma digitale che sfrutta l'intelligenza artificiale per aiutare giovani calciatori a farsi notare dai club professionistici e sviluppare il loro talento

Vincenzo Di Chio 18 marzo - 20:00

Bacary Sagna ha lasciato un segno indelebile nella Premier Leaguegrazie alla sua affidabilità, professionalità e costanza. Con anni trascorsi tra Arsenal e Manchester City, ha contribuito a successi importanti, sia in campionato che in competizioni europee, conquistano l'apprezzamento dei tifosi.

Dopo aver appeso gli "scarpini al chiodo", ha deciso di reinventarsi e intraprendere un percorso completamente nuovo, lontano dai riflettori, puntando a sostenere i giovani talenti nel calcio. Oltre al talento calcistico, il francese ha sempre dimostrato grande leadership e disciplina, qualità che oggi gli permettono di affrontare nuove sfide anche lontano dai campi.

LONDON, ENGLAND - MAGGIO 17: Bacary Sagna dell' Arsenal celebra la vittoria dopo la finale di Fa Cup con Budweiser tra Arsenal e Hull City al Wembley Stadium nel Maggio 17, 2014 a Londra, Inghilterra. (Photo by Paul Gilham/Getty Images)

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Il progetto innovativo di Sagna — Dopo il ritiro, Sagnaha dedicato 5 anni allo sviluppo di un sito web e di un'app che utilizzano l'intelligenza artificiale per scoprire giovani calciatori e metterli in contatto con club professionistici. L'ex difensore si definisce un "allenatore online" e vuole offrire a chi ha talento, ma non è ancora stato notato, la possibilità di emergere nel mondo del calcio. Durante il lancio della piattaforma Ladisfaction, Sagna ha spiegato:

"Ho visto molti ragazzi talentuosi che hanno sofferto perchè non sono stati osservati o individuati. Lavoro a questo progetto da cinque anni, e finalmente adesso è tutto pronto" aggiungendo che: "Questo progetto rappresenta per me un modo di restare connesso al calcio, pur lontano dai riflettori e dai campi, Volevo creare uno strumento che desse a qualsiasi ragazzo l'opportunità di essere notato".

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Le motivazioni personali e il ritorno alla vita quotidiana — Sagna ha sottolineato come questa iniziativa sia anche un modo per ritrovare equilibrio e serenità nella vita dopo anni intensi tra allenamenti, partite e media:

"Avevo bisogno di staccare un pò la spina, di ritrovare la mua vita, di creare qualcosa che avesse un significato per me e per gli altri. Penso che Ladisfaction sia il connubio perfetto di questa ricerca".

Il lancio della piattaforma è stato supportato da Ladbrokes, noto operatore brittanico di scomesse sportive, che ha contribuito a dare visibilità al progetto. Con questa iniziativa, Sagna dimostra come si possa trasformare l'esperienza accumulata in carriera in un contributo concreto per le nuove generazioni, unendo passione, tecnologia e opportunità per i giovani calciatori.

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