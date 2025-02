Bakayoko-Til: il Psv Eindhoven batte il Feyenoord 2-0 e vola in semifinale di Coppa d'Olanda. La cronaca della partita

Enrico Pecci Redattore 5 febbraio - 22:43

Le euro-rivali di Juventus e Milan, Psv Eindhoven e Feyenoord, si sono affrontate ai quarti di finale di Knvb Beker, la Coppa d'Olanda. Festeggia la squadra di Peter Bosz, che si è imposta per 2-0 staccando così il pass per le semifinali della competizione nazionale dei Paesi Bassi. A decidere la sfida sono stati Bakayoko e Til con una rete per tempo.

Psv-Feyenoord, il primo tempo: la sblocca Bakayoko — Pronti-via ed i padroni di casa sono subito in vantaggio. Il gol dell'1-0 del Psv è firmato da Johan Bakayoko: l'attaccante piomba su un pallone vagante all'interno dell'area e batte il portiere con un tiro all'angolino basso di sinistra. L'arbitro Pol van Boekel è stato però richiamato al Var per un sospetto fuorigioco. La revisione al monitor non fa cambiare decisione al direttore di gara, che ha confermato l'1-0 della formazione di Bosz. La reazione del Feyenoord arriva con Givairo Read. Buona occasione con un tiro dal limite, ma Joel Drommel con un grande intervento è riuscito ad evitare che il pallone terminasse nel sette. Un'altra occasione è dell'ex Inter Ivan Perisic: il croato ha indirizzato un buon tiro nel sette di sinistra, con il pallone parato dal portiere con un ottimo intervento. Si conclude così la prima frazione di gioco con il Psv in vantaggio 1-0.

Il secondo tempo di Psv-Feyenoord: la chiude Til — La ripresa inizia con una grande parata di Timon Wellenreuther sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Luuk de Jong. Pallone colpito sotto la traversa che però non supera l'estremo difensore, si salva il Feyenoord. Gli ospiti tornano pericolosi con Igor Paixao: tentativo dalla distanza, ma la palla finisce abbondantemente sulla destra. Ancora Feyenoord con Antoni Milambo. Il giocatore si fionda in area di rigore per raggiungere un passaggio e lascia partire un tiro indirizzando il pallone verso il centro. Joel Drommel si fa trovare pronto e para con un buon intervento. Al minuto 68, però, la chiude Til: l'olandese viene liberato dall'assist di Ismael Saibari e non sbaglia calciando sotto la traversa. Raddoppio Psv e qualificazione in cassaforte. Il Feyenoord non riesce a riaprire la partita nel finale e torna a rendersi pericoloso solamente con il tentativo di Julian Carranza. L'attaccante prova a concretizzare un cross morbido, il colpo di testa però è facile preda di Joel Drommel. A volare in semifinale di Coppa d'Olanda è il Psv di Bosz.

