Baldock, il Panathinaikos sosterrà la sua famiglia

Il Panathinaikos elargirà lo stipendio di Baldock alla famiglia

George Baldock aveva 31 anni e, dopo la sua scomparsa prematura, tutto il mondo del calcio ha mostrato solidarietà alla squadra greca. In primis, la sua nazionale, che gli ha dedicato il gol contro l'Inghilterra, per onorare la sua memoria. Ma, oltre a questi gesti di solidarietà, c'è anche chi fa gesti più concreti. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Grecia, la sua squadra, il Panathinaikos, sta valutando la possibilità di continuare a pagare lo stipendio del giocatore per sostenere la sua famiglia in questo momento di enorme difficoltà. Inoltre, sembrerebbe sia prevista anche una partita di beneficenza l'anno prossimo.