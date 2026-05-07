In Germania continuano le discussioni dopo l’eliminazione del Bayern Monaco per mano del Paris Saint-Germain nella semifinale di Champions League, con particolare attenzione alla gestione arbitrale della gara di ritorno. A esprimere forti perplessità è stato Michael Ballack, che intervenendo a DAZN ha puntato il dito su un episodio controverso riguardante Nuno Mendes, ritenuto meritevole di un secondo cartellino giallo. Secondo l’ex centrocampista, quella scelta avrebbe inciso in modo determinante sull’equilibrio del match, sottolineando inoltre come sia insolito, a suo giudizio, l’intervento del quarto ufficiale in una situazione simile. Ballack ha infine espresso la propria impressione che non vi fosse la volontà di estrarre il secondo ammonimento, alimentando così ulteriori polemiche sulla direzione della partita.

Berlino, Germania – 13 maggio: Michael Ballack in rappresentanza del Bayer 04 Leverkusen durante la cerimonia di consegna della coppa al Rotes Rathaus il 13 maggio 2024 a Berlino.

La finale della DFB-Pokal Final 2024 tra il Bayer 04 Leverkusen e l’1. FC Kaiserslautern si terrà il 25 maggio 2024 all’Olympiastadion.

(Foto di Reinaldo Coddou H./Getty Images)

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Le dichiarazioni di Ballack

"È stata una partita che ha cambiato il match. È la prima volta che vedo il quarto uomo intervenire in un episodio del genere. Ho avuto la sensazione che non volessero estrarre il secondo giallo. È questa la mia impressione da spettatore e lo dico molto chiaramente, cosa che non ritengo giusta, altrimenti si condiziona una partita".

BALLACK SULLA TERNA ARBITRALE - "A volte sembra che si cerchi di influenzare l’andamento di una partita. Non sto accusando nessuno direttamente, ma quella situazione non giustificava quella decisione. Le sue dichiarazioni hanno hanno inevitabilmente acceso ulteriormente il dibattito in Germania"

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La bandiera del Bayern

ha vissuto alalcune delle stagioni più importanti della sua carriera, affermandosi come uno dei centrocampisti più completi del calcio europeo nei primi anni 2000. Con il club bavarese ha conquistato più titoli nazionali, diventando un punto di riferimento per qualità tecnica, inserimenti offensivi e leadership in mezzo al campo. In quel periodo si è imposto anche a livello internazionale, contribuendo in modo decisivo alle vittorie deline in Coppa di, prima del suo passaggio in. La sua esperienza inè spesso ricordata come la fase in cui ha raggiunto la piena maturità calcistica, consolidando il suo status tra i migliori giocatori tedeschi della sua generazione.

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