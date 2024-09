Balotelli in Spagna? Super Mario risponde: “Basta bugie, siete ridicoli!”

Non sarà l'Intercity Football Club la prossima squadra di Mario Balotelli . Nonostante le voci circolate nelle ultime ore dalla Spagna che davano Super Mario molto vicino ad un accordo con il club di terza divisione spagnola, pare che l'ex bomber della Nazionale sia destinato a restare ancora per un po' nella lista dei calciatori svincolati. A silenziare i rumors di mercato è stato lo stesso Balotelli, che ha espresso il suo disappunto attraverso una storia sul proprio account Instagram ed è passato al contrattacco nei confronti della stampa.

Balotelli risponde su Instagram

Super Mario Balotelli non ha perso tempo e ha affidato ad un breve ma incisivo post sui social il suo pensiero sulla vicenda. "Basta fantasticare e scrivere sul dove andrò a giocare, mentendo sulla destinazione" - si legge. "Tranquilli, quando firmerò davvero lo saprete tutti da me e dalla squadra con cui firmerò". E poi l'attacco ai giornalisti: "So che volete arrivare prima sulle notizie, ma basta dire bugie e mentire. Siete diventati davvero inattendibili e ridicoli". Dopo l'ultima avventura con l'Adana Demirspor, a 34 anni, Mario Balotelli è dunque ancora in cerca di una squadra.