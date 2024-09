Dopo la seconda esperienza in Turchia , sempre all' Adana Demirspor , Mario Balotelli è ancora alla ricerca di una nuova squadra. L'attaccante 34enne, attualmente svincolato, potrebbe ripartire da un campionato di terza serie.

Dalla Spagna: possibile accordo con l'Intercity Football Club di Alicante

Secondo quanto riportato da Cadena Cope, il centravanti sarebbe in trattativa con l'Intercity Football Club. Si tratta di un club con sede ad Alicante che milita attualmente nella terza serie spagnola. L'operazione non sarebbe ancora chiusa, ma in Spagna è data in uno stato piuttosto avanzato. Nelle ultime ore ci sarebbero stati diversi colloqui telefonici tra l'agente di Balo ed il consiglio direttivo dell'Intercity: offerto all'attaccante un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un'altra stagione.