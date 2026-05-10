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L'episodio in Francia

La Federcalcio Francese - FFF - ha rilasciato un comunicato nel quale condanna senza mezzi termini ciò che è accaduto a Matthéo, un giovane di 9 anni. Il piccolo è stato aggredito brutalmente durante un torneo giovanile che si è tenuto nella regione di Hauts-de-France.

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Ennesimo episodio che lascia senza parole quello accaduto in Francia. Durante un torneo Under 10 e Under 11, il giovane Matthéo è stato aggredito violentemente da 5 ragazzi della squadra avversaria. Il ragazzino è stato portato d'urgenza in ospedale, e di fronte a ciò la FFF ha rilasciato prontamente un comunicato. "La Federcalcio Francese desidera esprimere il proprio sostegno al giovane Matthéo e alla sua famiglia e condannare questi atti inaccettabili. Il calcio, e lo sport in generale, devono rimanere spazi dedicati al gioco e al divertimento. Tali comportamenti violenti devono essere fermamente condannati".

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Nel comunicato della federazione si legge anche: "Oggi più che mai, l'impegno dei volontari e dei dirigenti del calcio dilettantistico, che mirano a promuovere il rispetto e a prevenire tali comportamenti, deve essere riconosciuto e sostenuto. La FFF adotterà i provvedimenti opportuni per sanzionare tali comportamenti".

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