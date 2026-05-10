Il Bastia retrocede in terza divisione francese al termine di una serata molto tesa. Il Le Mans era avanti 2-0 in trasferta quando alcuni sostenitori di casa hanno lanciato fumogeni in campo, costringendo l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro. Con questo risultato, nella stagione 2026-2027 la Corsica non avrà alcuna squadra nelle prime due categorie del calcio francese, circostanza che non si verificava dal campionato 1964-1965.

PARIGI, FRANCIA - 8 FEBBRAIO: Kevin Gameiro del Paris Saint-Germain lotta con Fethi Harek dello SC Bastia durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain FC e SC Bastia al Parc des Princes l'8 febbraio 2013 a Parigi, Francia. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

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La retrocessione del Bastia: niente Corsica in Ligue 1 e Ligue 2

Il miracolo non è accaduto per lo Sporting Bastia. Contro il Le Mans. Il match si è fermato e il risultato deve essere omologato, ma la retrocessione in Ligue 3 (ex National) appare inevitabile. Il Gazélec Ajaccio è già in National 3, mentre l’AC Ajaccio, dopo il fallimento, è risalito solo in Régional 1. Tre club corsi che hanno fatto la storia recente del calcio transalpino ora lontani dall’élite. Bastia (fondato 1921) e Ajaccio (1910) salirono in D2 nel 1965. Il Gazélec vi arrivò nel 1969. Oggi, vuoto totale.

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La prima volta dopo 60 anni

Questa è la prima volta dopo oltre 60 anni.

Alla fine della stagione 1964-1965 in Division Interrégionale, il Bastia vinse il girone Sud e L'AC Ajaccio il girone Corsica. Furono promosse in Division 2 per il 1965-1966. Prima ascesa congiunta di due club corsi in seconda serie francese.

Da allora, almeno una squadra isolana ha sempre militato in Ligue 1 o 2.

Per la Corsica, non ci sarà nessun club calcistico nelle prime due serie e adesso sarà necessaria una ricostruzione totale per tornare a essere competitivi nel calcio francese.

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