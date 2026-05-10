Una serata storica per il Le Mans, coincidente con la promozione in Ligue 1: l'interruzione in campo trasformata in attesa per la decisione della LFP
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Caos Le Mans e promozione in sospeso
Quella che doveva essere la 34esima e ultima giornata del campionato di Ligue 2, pronta a trasformarsi nel palcoscenico di una storica celebrazione, ha invece gettato il Le Mans in una situazione di paradossale. Allo stato attuale, infatti, la promozione in Ligue 1 è momentaneamente in sospeso a causa dell'interruzione del match che vedeva i giallorossi opposti al SC Bastia, allo Stade Armand-Cesari di Furiani.
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