La Red Star sogna il ritorno in Ligue 1 a distanza di cinquant’anni dall’ultima volta. Nell’ultima giornata di Ligue 2, il club di Saint-Ouen si giocherà tutto contro il Montpellier, con la possibilità concreta di completare una stagione sorprendente e conquistare la promozione nella massima serie francese. Dopo aver sfiorato la retrocessione appena un anno fa, la squadra allenata da Gregory Poirier ha cambiato volto, restando stabilmente nelle prime posizioni della classifica per tutta la stagione. L’entusiasmo - riporta RMC Sport - è cresciuto settimana dopo settimana, trascinando anche una tifoseria storica che ora sogna una notte indimenticabile allo stadio Bauer. La promozione non dipenderà soltanto dal risultato della Red Star, ma la speranza, a Saint-Ouen, non è mai stata così viva.

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Et si l’Île de France comptait trois clubs franciliens en Ligue 1 la saison prochaine? À l’occasion de la 34e et dernière journée de L2, le Red Star (93) joue gros. Les joueurs de Saint-Ouen peuvent retrouver l’élite du football français, 50 ans après.https://t.co/hCzx33a1H7 — RMC Sport (@RMCsport) May 9, 2026

Ligue 1 nel mirino: la Stella Rossa si gioca tutto all’ultima giornata

attorno allaè quella delle grandi occasioni. Lo stadio Bauer si prepara a una serata che potrebbe entrare nella storia del club, mentre giocatori, tifosi e staff continuano a credere in un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. “Lo dico forte e chiaro, dobbiamo credere in questa promozione”, ha dichiarato Gregoryalla vigilia della sfida decisiva contro il, caricando un ambiente già elettrico. La Red Star arriva all’ultimo appuntamento della stagione forte di un percorso sorprendente: soltanto otto sconfitte in 33 partite e una presenza costante nelle zone alte della classifica sin dall’inizio del campionato.

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Un rendimento che ha riacceso entusiasmo in una tifoseria storica, pronta a sostenere la squadra fino all’ultimo minuto. Sugli spalti si respira già aria di festa, anche se la promozione resta legata a una combinazione di risultati. Le Mans parte avanti in classifica, mentre il Saint-Etienne può contare su una migliore differenza reti. La Red Star, dunque, non avrà margine d’errore e dovrà prima di tutto vincere la propria partita. “Dobbiamo restare concentrati sulla nostra prestazione”, ha spiegato Damien Durand, protagonista della stagione con 13 reti. A Saint-Ouen, però, nessuno vuole smettere di sognare.

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