Barça, flop Xavi: è l’allenatore spagnolo con più ko nella storia del club

Il tecnico nato a Terrassa ha raggiunto 26 sconfitte, superando le 25 di Juan José Nogués, alla guida dei blaugrana tra il 1941 e il 1944…

Davide Capano Redattore

Con la débâcle per 3-5 in Liga contro il Villarreal, che lo ha spinto ad annunciare che si dimetterà a fine stagione, Xavi Hernández ha perso 26 partite delle 122 come allenatore del Barcellona. Un record negativo…

Un 21,31% di gare perse che lo pone sulla scia di Ronald Koeman come mister della squadra blaugrana con la peggiore percentuale di sconfitte degli ultimi vent’anni, secondo i dati di “BeSoccer Pro” per EFE.

Koeman, il suo predecessore, ha accumulato 16 ko in 67 match (23,88%), una statistica che è stata peggiorata solo da tre allenatori del Barça nel XXI secolo: Lorenzo Serra Ferrer, Carles Rexach e Louis van Gaal, succedutisi in panchina tra il 2000 e il 2003, in uno dei periodi sportivi più decadenti del club catalano.

La sconfitta contro il Submarino Amarillo fa di Xavi anche l’allenatore spagnolo della storia del Barcellona che ha perso più incontri (26). Sabato, il tecnico nato a Terrassa ha superato Juan José Nogués, che ha accumulato 25 sconfitte in 85 incontri tra il 1941 e il 1944.

Xavi e Nogués sono seguiti in questa classifica da Josep Samitier, con 23 sconfitte in 98 partite alla guida del Barça in tre periodi (negli anni '30, '40 e '50); e da Luis Enrique e Pep Guardiola, entrambi con 21 sconfitte, ma rispettivamente con 181 e 247 gare sotto la loro gestione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.