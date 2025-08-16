Barça: Joan Garcia e Marcus Rashford registrati e pronti al debutto

L’attesa è finita: Flick potrà contare su entrambi i giocatori già contro il Maiorca

Danilo Loda 16 agosto - 12:35

Dopo giorni di incertezza, il Barcellona può finalmente sorridere. LaLiga ha ufficializzato l’iscrizione di Joan Garcia e Marcus Rashford, i due grandi colpi blaugrana di questa estate. Il portiere catalano è stato registrato grazie all’utilizzo dell’80% della quota di stipendio di Ter Stegen, fuori almeno cinque mesi. Con lui anche l’attaccante inglese, che ha ricevuto il via libera nelle prime ore di questa mattina. Entrambi quindi sono convocabili da Hansi Flick per il debutto in campionato a Maiorca.

Joan Garcia, la soluzione tra i pali — Il primo a comparire sul sito ufficiale della Liga è stato Joan Garcia. Il portiere di Sallent sarà dunque disponibile per Flick già da questa sera a Palma di Maiorca, anche se non ha ancora un numero di maglia definitivo. Curiosamente, infatti, Iñaki Peña risulta attualmente iscritto con il"numero 1”, mentre Garcia e Ter Stegen sono ancora senza numero ufficiale.

La sua iscrizione è stata resa possibile dalla decisione della Commissione Medica de LaLiga, che ha riconosciuto l’infortunio di Ter Stegen come “di lunga durata”. Questo ha permesso al Barça di utilizzare l’80% della quota salariale del tedesco per registrare Garcia, garantendogli un posto fino al termine della stagione, senza dover attendere il mercato invernale.

Rashford, il colpo di mercato più atteso dai tifosi — Poche ore dopo è arrivata la notizia più attesa: Marcus Rashford è ufficialmente un nuovo giocatore blaugrana in Liga. Intorno alle 10:30 di oggi il suo nome è apparso tra i tesserati, chiudendo così settimane di incertezza burocratica.

Il presidente Joan Laporta aveva già anticipato la notizia venerdì sera, durante la “Trobada de Penyes Barcelonistes de les Illes Balears”: «Se Flick vuole, Joan Garcia e Rashford possono giocare a Maiorca». Una promessa mantenuta, visto che l’attaccante inglese viaggerà con la squadra e potrà fare il suo debutto ufficiale già questa sera.

Joan Garcia e Marcus Rashford per partire col piede giusto — Il tecnico tedesco Hansi Flick potrà dunque affrontare la prima giornata di campionato con due rinforzi fondamentali. Garcia rappresenta una garanzia tra i pali in assenza di Ter Stegen, mentre Rashford aggiunge talento e profondità al reparto offensivo, dando nuove opzioni tattiche a un Barça che punta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

L’esordio in Liga del Barcellona, previsto per questa sera alle 19:30 contro il Maiorca, assume così un significato ancora più speciale: sarà la prima volta che Rashford indosserà la maglia blaugrana in una partita ufficiale.