Mallorca-Barcellona, dove vedere la partita in diretta e streaming live

La squadra di Flick vuole difendere il titolo e punta ad una buona partenza, ma occhio ai Pirati di Palma de Maiorca
Jacopo del Monaco
Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la sfida tra il Mallorca ed il Barcellona. Il match tra le due squadre, valevole per la prima giornata della Liga spagnola, scenderanno in campo oggi alle ore 19:30 presso l'Estadi de Son Moix.

Mallorca-Barcellona, dove vedere la partita in diretta e streaming live- immagine 2
Mallorca, Spagna - 15 marzo 2025: Vedat Muriqi esulta dopo aver segnato contro l'Espanyol. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

La situazione delle due squadre prima della partita

In questa sessione di calciomercato, il Mallorca ha fatto alcune operazioni in entrata ed in uscita: una di queste è l'acquisto di Pablo Torre proprio dal Barça per 5 milioni di euro. Durante la preparazione per la nuova stagione, i Pirati allenati da Jagoba Arrasate hanno disputato diverse amichevoli e hanno collezionato 4 vittorie, un pareggio contro il Parma di Cuesta ed una sconfitta per 0-4 contro l'Olympique Lione dell'ex Milan Paulo Fonseca.

Mallorca-Barcellona, dove vedere la partita in diretta e streaming live- immagine 3
Barcellona, Spagna - 10 agosto 2025: Marcus Rashford durante la partita del Trofeo Gamper contro il Como. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il Barcellona di Hans Flick, la scorsa stagione, ha portato a casa tutti i titoli nazionali: Liga, Copa del Rey e Supercoppa spagnola. Il club catalano ha rinforzato la propria rosa con gli arrivi del portiere Joan Garcia e dell'attaccante Marcus Rashford. Per quanto riguarda le cessioni, oltre al sopra citato Torre, hanno ceduto Pau Victor al Braga, Ansu Fati al Monaco ed Íñigo Martínez all'Al-Nassr. Il Barça ha disputato e vinto 4 amichevoli, una di queste giocata contro il Como in occasione del Trofeo Gamper.

Probabili formazioni

Salvo imprevisti, Arrasate dovrebbe schierare la sua formazione titolare. Flick, invece, dovrà fare i conti con le assenze di Marc-André Ter Stegen e, molto probabilmente, di Robert Lewandowski: il portiere ha subito un intervento alla schiena; l'attaccante ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro.

MALLORCA (4-2-3-1): Roman; Morey, Raillo, Valjent, Mojica; Morlanes, Mascarell; Asano, Darder, Torre; Muriqi. All: Arrasate

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsì, Balde; De Jong, Pedri, Fermin; L. Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Rashford. All: Flick

Mallorca-Barcellona, dove vedere la partita in diretta e streaming live- immagine 4
Barcellona, Spagna - 22 aprile 2025: Raphinha del Barcelona ed Antonio Sanchez del Mallorca. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Mallorca-Barcellona, dove vedere il match

L'esordio dell'Ensaimada Mecánica e dei Campioni di Spagna nella nuova edizione della Liga sarà visibile su DAZN.

