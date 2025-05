Barcellona ad un passo dal titolo: dove seguire il derby con l’Espanyol in Tv e streaming

La formazione di Hansi Flick è pronta per agguantare il terzo trofeo di questa incredibile stagione.

12 maggio

Dopo la sfida tra Real Madrid e Barcellona, i tifosi catalani sono pronti ad affrontare un altro match particolarmente sentito. I Blaugrana, infatti, giovedì affronteranno i cugini dell'Espanyol, in un match che ben potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti de LaLiga, ormai già accarezzata dalla squadra di Hansi Flick.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il Barcellona non ha ancora digerito la semifinale persa contro l'Inter nei tempi supplementari, ma in casa contro il Real Madrid ha dato una grandissima pronta di forza e maturità, segnando ben quattro reti condannando i Blancos all'ennesima sconfitta stagionale nel Clasico. Tra l'altro, i Blaugrana godono di un attacco frizzante ed esplosivo, che vede come grandi protagonisti Lamine Yamal e Raphinha, nell'attesa di un recupero completo di Robert Lewandowski. Il Barcellona si presenta al derby come grande favorita, soprattutto per il trend positivo che sta attraversando: infatti nelle ultime cinque partite ha conquistato il massimo dei punti, inanellando un successo dopo l'altro.

Stessa cosa non si può dire per l'Espanyol, che non ha ancora matematicamente conquistato la salvezza. Nelle ultime cinque partite la squadra di Manolo González ha ottenuto soltanto quattro punti, vincendo una sola partita e perdendo le ultime tre sfide di fila. Prima della sfida tra Real Madrid e Barcellona, l'Espanyol ha incassato ben tre gol dal Leganes, uscito dal confronto vittorioso grazie alle reti di Cisse e Diomande nel primo tempo, e con l'autogol di Kumbulla che ha chiuso definitivamente la partita. Inutili, ai fini del risultato, si sono rivelati i gol nel fiale di Cabrera e Milla, quest'ultimo in pieno recupero.

I precedenti — Nelle ultime dieci partite, l'Espanyol non è mai riuscito a battere il Barcellona. Al massimo ha strappato qualche pareggio, l'ultimo il 31 dicembre 2022. Negli ultimi anni questo sentito derby è stato dominato da parte della formazione Blaugrana, che ha ottenuto risultati anche parecchio larghi. Nel match d'andata la sfida è terminata 3-1 in favore della squadra di Flick, e nella partita precedente sono stati addirittura quattro i gol segnati dal Barça, a fronte dei due dell'Espanyol. In ordine temporale, l'ultima vittoria di quest'ultimo risale ad una sfida in Copa del Rey, vinta il 17 gennaio 2018 per 1-0.

Dove vedere Espanyol-Barcellona in Tv e streaming — La sfida, che potrebbe consegnare LaLiga alla formazione di Flick, sarà trasmessa su Dazn, come tutti i match del campionato spagnolo 2024/2025, sia in streaming live che on demand. Le due squadre si affronteranno giovedì 15 maggio alle 21:30.

