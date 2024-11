Slitta il ritorno del Barcellona allo Spotify Camp Nou , il nuovo impianto che ospiterà le partite casalinghe della squadra catalana dal 2025. L'apertura non avverrà a dicembre, come sperava il Consiglio d'amministrazione, e neanche a gennaio 2025. Come comunicato dal Barça, infatti, è stata aperta la vendita dei biglietti per la partita di Champions League contro l' Atalanta del prossimo 29 gennaio. Si giocherà ancora al Lluís Companys.

La squadra di Gasperini , dunque, non sarà protagonista della suggestiva sfida ai blaugrana nel nuovo Camp Nou. Si giocherà allo stadio olimpico di Montjuïc , denominato Lluís Companys , come confermato dalla vendita dei tagliandi da parte del club catalano. La sfida è in programma per fine gennaio.

Joan Centelles, direttore delle operazioni del progetto "Espai Barça", aveva parlato così: "Una volta tornati al Camp Nou sarà per sempre, non per una sola partita. Non avremo due stadi aperti. Quando torneremo, non ci muoveremo. In nessun caso è previsto restare al Lluís Companys per tutta la stagione". Cresce l'attesa a Barcellona per il ritorno al Camp Nou. Il nuovo impianto dovrebbe essere pronto per gli inizi di febbraio 2025.