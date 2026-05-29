Il Barcellona prosegue in maniera agguerrita la sua campagna acquisti dell'estate 2026. I blaugrana vogliono ripetersi in Liga per la terza volta ma soprattutto vogliono tornare ai vertici del calcio europeo. Perciò, anche osservando le partenze di Robert Lewandowski, Marcus Rashfors e quella probabile di Ferran Torres, Deco è impegnato su una dispendiosa ricerca di talenti offensivi. Il DS portoghese è così partito da Anthony Gordon i suoi 80 milioni di euro. L'ala inglese proveniente dal Newcastle sarà così una nuova pedina di Hansi Flick. Poi, c'è la caccia alla balena bianca. Nessun catalano, dai tifosi alla dirigenza, ha mai negato che il sogno estivo sarebbe stato Julian Alvarez, centravanti argentino dell'Atletico Madrid. Tuttavia, fin dal principio era nota la difficoltà della trattativa, per costi e braccio di ferro dei colchoneros. L'Atletico ha già abbandonato Griezmann e non vorrebbe lasciare andare anche il suo top player.

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L'Atletico Madrid risponde alle voci su Julian Alvarez

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid cerca di controllare il pallone sotto la pressione di Gabriel dell'Arsenal durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il nazionale argentino, eroe del Mondiale qatariota e pronto a giocarsi le sue carte anche fra qualche settimana, è al centro di un grande intrigo di mercato. Il 26enne dei colchoneros infatti ha giocato un'altra grande stagione da 20 reti in 49 partite e nonostante la scadenza del contratto sia datata 2030, gli esperti di calciomercato come Fabrizio Romano hanno riportato la sua volontà di lasciare il club.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona send first official proposal to Atlético Madrid for Julián Álvarez worth €100m.



No add-ons, no players involved.



Atlético, not happy about the situation over last 24h — but Julián has already asked to leave. pic.twitter.com/FpLq1dde3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

In cima ai suoi desideri ci sarebbe proprio il club blaugrana, ma il ragazzo non ha fatto i conti con la volontà ferrea della sua attuale squadra. La testata spagnola Marca, nel momento in cui Romano racconta di un'offerta da 100 milioni giunta al club biancorosso, ha però riportato alcune fonti interne all'Atletico Madrid che affermano: "Nessuna offerta per il nostro giocatore, nessun incontro programmato. Siamo esasperati da questa continua circolazione di bugie, mezze verità e molestie verso il nostro giocatore. Da mesi è presente questa campagna premeditata da agenti. Julian si è sempre comportato in maniera impeccabile, è un grande professionista, sicuramente non è lui la causa di tutto ciò".

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