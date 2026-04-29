Con LaLiga ormai in mano, il Barcellona ha iniziato oggi la preparazione in vista dell'importante partita contro l'Osasuna che si giocherà sabato 2 maggio e che potrebbe decidere il campionato a favore dei blaugrana. Per la sfida contro i Rojillos, Hansi Flick riceve una buona notizia. Anzi, tre buone notizia: tornano a disposizione Bernal, Christensen e, soprattutto, Raphinha.

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BARCELLONA, SPAGNA - 15 MARZO: Raphinha del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno Roony Bardghji durante la partita di LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Sevilla FC allo Spotify Camp Nou il 15 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Barcellona, Flick celebra il ritorno di Raphinha: con il brasiliano si rivedono anche Bernal e Christensen

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Ottime notizie in casa Barcellona in vista della partita di sabato contro l'. Dopo molto tempo tra le fila dei blaugrana si rivedonoe soprattutto. Un ritorno molto importante per Hansisoprattutto in occasione della sfida che potrebbe consegnare al Barça la seconda Liga consecutiva. In caso di vittoria, però, la certezza matematica per la conquista del campionato arriverà solo se ilnon vincerà contro l'domenica sera.

Per il match dell'El Sadar, il tecnico tedesco recupera tre pezzi importanti, ma sul loro impiego deciderà nei prossimi giorni anche perché la settimana prossima i catalani saranno impegnati nel Clasico contro il Real Madrid allo Spotify Camp Nou. Marc Bernal ha subito una distorsione alla caviglia sinistra un mese fa nella partita di campionato contro l'Atlético Madrid e il suo recupero sta procedendo bene. Così come Raphinha.

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Il brasiliano si sta riprendendo da un infortunio al bicipite femorale della gamba destra, rimediato mentre giocava con il Brasile durante l'ultima pausa per le nazionali. Flick è fiducioso di poter essere convocato per la partita contro l'Osasuna ma, come accennato, non vuole correre rischi. La vera novità è Christensen, fermo dallo scorso dicembre per una lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Flick non poteva avere notizie migliori per il finale di stagione.

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