Il club catalano testerà una nuova tecnologia in grado di analizzare il sudore dei suoi giocatori in tempo reale

Mattia Celio Redattore 31 marzo - 17:06

Presto non sarà più necessario misurare i livelli di acido lattico degli atleti prelevando una goccia di sangue dal polpastrello. Questa è la promessa dell'azienda catalana Onalabs, che ha recentemente stretto una partnership con il Barcellona. Come riporta il quotidiano La Vanguardia, i blaugrana saranno i primi a testare la nuova tecnologia chiamata Onasport. Ecco di cosa si tratta.

Barcellona, i blaugrana testano un nuovo dispositivo per analizzare i dati sulle prestazioni dei giocatori — Grande svolta nel campo medico e, in particolare, nel Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Vanguardia, il club catalano testerà una nuova tecnologia in grado di analizzare il sudore dei suoi giocatori in tempo reale. L'obiettivo è quello di personalizzare al meglio l'allenamento per ogni singolo calciatore, studiare l'evoluzione della fatica e prevenire gli infortuni.

Il principale vantaggio di questo dispositivo, chiamato Onasport, è la sua capacità di misurare il lattato nel sudore e di stabilire, tramite algoritmi, un'equivalenza con il lattato ematico. Quest'ultimo permette di determinare i livelli di affaticamento muscolare e le soglie di sforzo cruciali su cui si basano generalmente i programmi di allenamento. Come ha confermato il responsabile dell'azienda Onalabas: "Ciò che prima richiedeva di interrompere l'allenamento e di pungere un dito, ora si ottiene in modo continuo, senza interrompere l'attività".

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Questo sistema di cerotti monouso, che aderisce al torace, misura anche la velocità di sudorazione, la perdita di sodio, il livello di disidratazione e la frequenza cardiaca. Tutti questi dati vengono poi confrontati con le informazioni provenienti dagli smartwatch Garmin compatibili con la tecnologia: "Ascoltare ciò che rivela la sudorazione ci permette di monitorare il carico interno del corpo in tempo reale e di inaugurare una nuova era in cui passiamo dalla misurazione delle prestazioni alla loro anticipazione, e dalla cura dei problemi alla loro prevenzione", ha spiegato la cofondatrice dell'azienda, Elisabet del Valle.

Albert Mundet, CEO della divisione innovazione del Barcellona, ha affermato con orgoglio: "Nello sport d'élite, le tecnologie per misurare gli stress esterni sono ormai comuni. Ma mancava la capacità di monitorare la risposta fisiologica interna in tempo reale. È proprio questo che offre Onalabs". I primi test sono stati condotti con le squadre giovanili e, se si riveleranno efficaci, il dispositivo verrà presto esteso alla prima squadra.