Fresco di secondo titolo di Spagna consecutivo, il Barcellona non perde tempo e si mette subito al lavoro per la prossima stagione prima che i Mondiali catturino tutta l'attenzione e sconvolgano il mercato dei trasferimenti. Hansi Flick ha affermato di essere concentrato solo sulle due partite rimanenti contro Betis e Valencia, ma nello stesso tempo continua a mantenere contatti costanti con Deco per illustrargli i suoi piani futuri.

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Barcellona, più di qualcuno con la valigia in mano: le scelte di Hansi Flick

Con ancora due partite alla fine, in casa Barcellona si comincia a pensare alle mosse di mercato per la prossima stagione fin da subito. Un compito che, ovviamente, vede coinvolto anche l'allenatore del club, Hansi. Il tecnico tedesco ha un gruppo ristretto di giocatori a cui è garantito un posto da titolare fisso. In recenti interviste ha dichiarato che alcuni di loro sono incedibili, ma per altri, sia per la necessità di cederli per risanare il bilancio che per motivo di impiego limitato, il futuro a Barcellona è meno certo.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 DICEMBRE: Jules Koundé del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona ed Eintracht Francoforte al Camp Nou il 9 dicembre 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Proprio per questo, l'ex allenatore del Bayern Monaco nei prossimi incontrerà personalmente i giocatori, caso per caso, affinché comprendano le sue richieste tecniche e possano decidere la nuova destinazione, dato che la maggior parte di loro ha un contratto ancora valido. Questo vale, per esempio, per giocatori del calibro di Koundé, Balde e Bardghji.

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Koundé concluderà una stagione priva della costanza di quella precedente e con la convinzione che il ruolo di terzino destro sia uno dei reparti che necessitano di rinforzi. Per lui 44 presenze in stagione, molte delle quali però sono state un continuo alternarsi tra campo e panchina. Al Barça sanno che le offerte arriveranno. Balde invece, da titolare si è ritrovato a dover fare i conti con l'adattamento di Cancelo al suo ruolo e con l'exploit di Gerard Martín, ormai punto fermo come difensore centrale di sinistra. Il club sta valutando la possibilità di trovare un sostituto per quella posizione

A dream come true 💙❤️

Congratulations on your debut, Álvaro! 👏 pic.twitter.com/g0HwHKqXun — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2026

Il caso di Araujo è particolarmente interessante, soprattutto dopo una stagione in cui ha perso smalto a causa di problemi di salute mentale, ma il giocatore e capitano dei blaugrana rimane fermo nella sua posizione di voler rispettare il contratto. Il futuro a Barcellona di Bardghji è quello più incerta. Flick lo aveva individuato come sostituto di Lamine Yamal, ma l'esterno svedese, escluso dalla rosa per i Mondiali, ha avuto un impatto limitato nel Clásico, perdendo il posto a favore di Marcus Rashford. Molto difficile vederlo ancora in Catalogna la prossima stagione.

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