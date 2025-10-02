Ancora una delusione per i tifosi catalani che dovranno continuare ad attendere il tanto desiderato ritorno al nuovo Camp Nou: c'è il comunicato della dirigenza blaugrana.

Mattia Celio Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 11:58)

Si sperava che l'attesa fosse ormai terminata, ma i tifosi del Barcellona dovranno ancora aspettare un po' di tempo prima di tornare al nuovo Camp Nou. È infatti lo stesso sito del club catalano a comunicare che la sfida di Champions League contro l'Olympiakos, in programma il 21 ottobre, sarà disputata ancora al Montjuïc. Un brutto colpo per il mondo blaugrana.

Barcellona, è ufficiale: la sfida con l'Olympiakos si disputerà al Montjuïc — Il giorno dopo il ko nel big match di Champions League contro il PSG, i tifosi del Barcellona ricevono un'altra brutta notizia. Il tanto atteso ritorno al Camp Nou dovrà ancora aspettare. Se ipotizzare un rientro nel nuovo stadio per la sfida contro il Girona pareva ancora azzardato, il match successivo con l'Olympiakos aveva suscitato grande ottimismo, se non certezza, per riabbracciare la nuova casa. Ma una nota ufficiale del club catalano ha spento ogni entusiasmo: la partita contro la squadra di Marinakis si giocherà ancora al Montjuïc. Come ricordiamo, la partita è in programma il 21 ottobre alle 18:45.

Un duro colpo per i catalani, già delusi per la sconfitta di ieri sera contro la squadra dell'ex Luis Enrique, che ancora una volta vedono rinviato il loro ritorno a casa. Nonostante il club avesse avuto il permesso di tornare nel nuovo stadio, anche potendo ospitare solo 27.000 spettatori, il comune ancora non ha concesso il via libera per motivi di sicurezza. Una decisione che sta suscitando grandi polemiche tra i sostenitori del Barcellona. La speranza è che il ritorno nel nuovo impianto possa slittare a novembre.

Di seguito il comunicato della dirigenza blaugrana: "FC Barcelona annuncia che la terza partita corrispondente alla fase a gironi della Champions League, martedì 21 ottobre, alle 18:45, contro l'Olympiacos, si giocherà allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Il Club continua a lavorare per ottenere i permessi amministrativi necessari per l'apertura dello Spotify Camp Nou nelle prossime date. In questo quadro, il FC Barcelona sta lavorando alle nuove modifiche che il Comune di Barcellona ha condiviso con il Club la scorsa settimana. L'FC Barcelona desidera ringraziare i suoi membri e tifosi per la loro comprensione e il loro sostegno in un processo così complesso ed emozionante come il ritorno al nuovo Spotify Camp Nou".