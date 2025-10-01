Il Barcellona cambia idea: al vaglio l’ipotesi Montjuic fino a novembre

Da diverso tempo il Barcellona sta cercando di risolvere la questione stadio ed ora sta pensando di rimanere a Montjuic . In questa zona della città catalana si trova lo Stadio Olimpico Lluis Companys ed i Blaugrana potrebbero continuare ad usufruirne fino al mese di novembre. Il motivo di quest'idea non solo riguarda il mancato ritorno al Camp Nou, ma anche per una questione di pubblico e ricavi.

Il Barcellona a Montjuic fino a novembre: le motivazioni

Negli ultimi tempi, il Barcellona ha deciso di avviare dei lavori di ristrutturazione al Camp Nou, lo stadio più grande d'Europa. Prima dell'inizio della stagione, il club ha provato ad ottenere l'approvazione dal Comune per poter riutilizzare il proprio impianto, anche se con meno spettatori. Tuttavia, l'ok non è mai arrivato ed i catalani hanno disputato le partite in casa all'Olimpico di Montjuic e due presso lo Stadio Johan Cruijff, che può contenere 6000 spettatori ed ospita la selezione femminile. Nelle ultime ore, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato l'ultima pensata del Barça, che sta pensando di rimanere temporaneamente a Montjuic fino a novembre. Il motivo di questa riflessione c'entra soprattutto col numeri di spettatori e, di conseguenza, dei ricavi.