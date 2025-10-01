derbyderbyderby calcio estero Il Barcellona cambia idea: al vaglio l’ipotesi Montjuic fino a novembre

Liga

Il Barcellona cambia idea: al vaglio l’ipotesi Montjuic fino a novembre

Il Barcellona cambia idea: al vaglio l’ipotesi Montjuic fino a novembre - immagine 1
Il club catalano ha in mente quest'idea in modo tale da poter avere un maggior ricavo e spettatori quando gioca in casa
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Da diverso tempo il Barcellona sta cercando di risolvere la questione stadio ed ora sta pensando di rimanere a Montjuic. In questa zona della città catalana si trova lo Stadio Olimpico Lluis Companys ed i Blaugrana potrebbero continuare ad usufruirne fino al mese di novembre. Il motivo di quest'idea non solo riguarda il mancato ritorno al Camp Nou, ma anche per una questione di pubblico e ricavi.

Il Barcellona cambia idea: al vaglio l’ipotesi Montjuic fino a novembre- immagine 2
Stadio Olimpico Lluis Companys. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il Barcellona a Montjuic fino a novembre: le motivazioni

—  

Negli ultimi tempi, il Barcellona ha deciso di avviare dei lavori di ristrutturazione al Camp Nou, lo stadio più grande d'Europa. Prima dell'inizio della stagione, il club ha provato ad ottenere l'approvazione dal Comune per poter riutilizzare il proprio impianto, anche se con meno spettatori. Tuttavia, l'ok non è mai arrivato ed i catalani hanno disputato le partite in casa all'Olimpico di Montjuic e due presso lo Stadio Johan Cruijff, che può contenere 6000 spettatori ed ospita la selezione femminile. Nelle ultime ore, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato l'ultima pensata del Barça, che sta pensando di rimanere temporaneamente a Montjuic fino a novembre. Il motivo di questa riflessione c'entra soprattutto col numeri di spettatori e, di conseguenza, dei ricavi.

Durante un intervento a RAC1, l'assessore alla sicurezza Albert Batlle ha dichiarato che il Consiglio Comunale potrebbe far riaprire il Camp Nou per la partita contro il Girona del 18 ottobre, ma con un numero di posti a sedere pari a 27mila. Il Barcellona, invece, vorrebbe tornare nel suo stadio nel momento in cui i posti disponibili potrebbero essere circa 45mila. Per questo motivo il club sta pensando di continuare a giocare allo Stadio Olimpico Lluis Companys, che può contenere fino a 60mila spettatori. Basti pensare ai 50mila per la partita contro la Real Sociedad ed al probabile tutto esaurito contro il Paris Saint-Germain di questa sera. La dirigenza Blaugrana punta al ritorno al Camp Nou il 22 novembre, giorno in cui ospiterà il Bilbao e, in quel momento, dovrebbero essere disponibili 62mila posti.

