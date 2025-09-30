Assenze pesanti e qualche recupero per i parigini in vista della super sfida di domani sera a Montjuic

Federico Iezzi Collaboratore 30 settembre 2025 (modifica il 30 settembre 2025 | 17:23)

Nel secondo turno di Champions League si gioca un big match di assoluto livello: Barcellona contro PSG. Una partita spettacolare, per entrambe difficile e anche molto interessante. Ma la squadra di Luis Enrique, causa numerose assenze, va in Catalogna menomata. Ad essere indisponibili, inoltre, sono dei pezzi da novanta della compagine parigina: Marquinhos, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia.

Le assenze importanti — Oggi Luis Enrique ha comunicato la lista dei 20 convocati per la trasferta in Catalogna. I dubbi erano tanti, ma il tecnico li ha chiariti. Le assenze ci sono e sono pesanti. Non ci sarà l'ex Napoli Kvaratskhelia. Il georgiano si è infortunato nella sfida di sabato scorso contro l'Auxerre e non ha ancora recuperato.

Il 30 agosto, nel match di campionato contro il Tolosa, si sono fatti male anche Douè e il Pallone d'Oro Dembelè, altri due giocatori decisamente importanti per la squadra. Il primo tornerà disponibile la prossima settimana, mentre il secondo lo rivedremo in campo solo a metà ottobre. Stessi tempi di recupero anche per Marquinhos. Il difensore brasiliano, infatti, ha subito una contusione muscolare giocando contro il Marsiglia di De Zerbi e non è in grado di scendere in campo.

Le (poche) buone notizie — Non tutto va male per i parigini. Per quattro infortunati che non riescono a recuperare, ce ne sono invece tre che tornano a completa disposizione del tecnico. Sono Vitinha, Fabian Ruiz e Joao Neves. Tutti e tre sono stati in dubbio fino all'ultimo minuto ma sono ora arruolabili e molto probabilmente scenderanno in campo contro i blaugrana. Vitinha si era infortunato contro l'Auxerre, mentre lo spagnolo e il portoghese avevano avuto dei problemi muscolari.

Gli infortuni del Barcellona — Ma se Atene piange, Sparta non ride: in casa Barcellona mancano due elementi titolari fissi e molto importanti per la rosa di Hans-Dieter Flick: Raphina e il portiere Joan Garcia. I tempi di recupero dei due non sono enormi, ma comunque non da poco e sicuramente salteranno la sfida di domani contro i campioni d'Europa. Una vera e propria tegola per la squadra di casa.