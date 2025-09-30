derbyderbyderby calcio estero PSG, quattro assenze pesanti per il match contro il Barcellona

Gli infortunati

PSG, quattro assenze pesanti per il match contro il Barcellona

PSG, quattro assenze pesanti per il match contro il Barcellona - immagine 1
Assenze pesanti e qualche recupero per i parigini in vista della super sfida di domani sera a Montjuic
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Nel secondo turno di Champions League si gioca un big match di assoluto livello: Barcellona contro PSG. Una partita spettacolare, per entrambe difficile e anche molto interessante. Ma la squadra di Luis Enrique, causa numerose assenze, va in Catalogna menomata. Ad essere indisponibili, inoltre, sono dei pezzi da novanta della compagine parigina: MarquinhosDouéDembélé e Kvaratskhelia.

PSG, Dembele vola in Qatar per curarsi: proseguirà la riabilitazione nella clinica Aspetar
Dembele, star della squadra. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Le assenze importanti

—  

Oggi Luis Enrique ha comunicato la lista dei 20 convocati per la trasferta in Catalogna. I dubbi erano tanti, ma il tecnico li ha chiariti. Le assenze ci sono e sono pesanti. Non ci sarà l'ex Napoli Kvaratskhelia. Il georgiano si è infortunato nella sfida di sabato scorso contro l'Auxerre e non ha ancora recuperato.

Il 30 agosto, nel match di campionato contro il Tolosa, si sono fatti male anche Douè e il Pallone d'Oro Dembelè, altri due giocatori decisamente importanti per la squadra. Il primo tornerà disponibile la prossima settimana, mentre il secondo lo rivedremo in campo solo a metà ottobre. Stessi tempi di recupero anche per Marquinhos. Il difensore brasiliano, infatti, ha subito una contusione muscolare giocando contro il Marsiglia di De Zerbi e non è in grado di scendere in campo.

PSG, quattro assenze pesanti per il match contro il Barcellona- immagine 3
Khvicha Kvaratskhelia. (Foto di Xavier Laine/Getty Images)

Le (poche) buone notizie

—  

Non tutto va male per i parigini. Per quattro infortunati che non riescono a recuperare, ce ne sono invece tre che tornano a completa disposizione del tecnico. Sono Vitinha, Fabian Ruiz e Joao Neves. Tutti e tre sono stati in dubbio fino all'ultimo minuto ma sono ora arruolabili e molto probabilmente scenderanno in campo contro i blaugrana. Vitinha si era infortunato contro l'Auxerre, mentre lo spagnolo e il portoghese avevano avuto dei problemi muscolari.

PSG, quattro assenze pesanti per il match contro il Barcellona- immagine 4
Douè festeggia un gol con Neves. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Gli infortuni del Barcellona

—  

Ma se Atene piange, Sparta non ride: in casa Barcellona mancano due elementi titolari fissi e molto importanti per la rosa di Hans-Dieter Flick: Raphina e il portiere Joan Garcia. I tempi di recupero dei due non sono enormi, ma comunque non da poco e sicuramente salteranno la sfida di domani contro i campioni d'Europa. Una vera e propria tegola per la squadra di casa.

Leggi anche
Wayne Rooney all’attacco: “Il Manchester United si è venduto l’anima”
PSG, Safonov reclama spazio: “Non giocare è frustrante, così è difficile essere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA