Lo sfortunato centrocampista ha di nuovo problemi al ginocchio destro: sarà fuori circa 6 settimane. Il trequartista ha rimediato una lesione alla coscia e dovrà stare ai box quantomeno per un mese e mezzo

Alessandro Stella 22 settembre - 15:56

Nonostante la netta vittoria conquistata ieri contro il Getafe, il Barcellona deve fare fronte ad alcune brutte notizie che arrivano dall'infermeria. Come comunicato dalla società blaugrana, Gavi e Fermin Lopez dovranno infatti fermarsi per diverse settimane. Il centrocampista si opererà domani al menisco radiale mediale, mentre il trequartista ha subito una lesione al muscolo ileopsoas è sarà out circa un mese.

Infortuni molto diversi tra loro, ma che impediranno al tecnico Hansi Flick di poter utilizzare due dei propri maggiori talenti. Anche se in tal senso il Barcellona ha ampia scelta per quanto riguarda i sostituti: da De Jong a Casadò, fino ad Olmo e Rashford.

Gavi: inutile il trattamento conservativo, dopo l'operazione starà fuori almeno 6 settimane — La notizia peggiore, almeno per quanto riguarda i tempi di recupero, è quella legata a Gavi. Il talentuoso 21enne, già flagellato dalla rottura del crociato che lo ha tenuto fuori per oltre 300 giorni tra il 2023 e il 2024, dovrà finire ancora sotto i ferri. Dopo aver provato a riconquistare la titolarità nel centrocampo blaugrana tra la fine della scorsa stagione e l'inizio di quella attuale, Gavi ha accusato problemi al menisco in seguito al match contro il Levante un mese fa.

Il trattamento conservativo non ha avuto nessun effetto e pertanto la società ha dato il via libera per l'operazione. Un'artroscopia al mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimati sulle 6 settimane, con rientro previsto non prima della sosta di novembre. L'infortunio è senza dubbio più lieve rispetto a quello terribile di due anni fa, ma il ginocchio è lo stesso e la cautela sarà appunto massima.

Fermin Lopez: c'è lesione muscolare. Out un mese, salta anche la super sfida di Champions col Psg — Fermin Lopez invece si è fermato ieri dopo la gara contro il Getafe. Il classe 2003, piuttosto coinvolto nel gioco del Barcellona in questo avvio di stagione, ha riportato una delle più classiche lesioni alla coscia sinistra, più precisamente al delicato muscolo ileopsoas. Il trequartista starà ai box circa un mese e salterà sicuramente le sfide di campionato contro Oviedo, Real Sociedad e Siviglia, nonchè soprattutto il big-match di Champions League col Psg.

Improbabile pure una sua convocazione per gli impegni con la Nazionale spagnola ad metà ottobre. Possibile ritorno in panchina contro il Girona (18 ottobre), mentre l'obiettivo dei blaugrana è quello di riaverlo al top tra l'Olympiacos (21 ottobre) e il Real Madrid (26 ottobre).