Il club catalano ha pubblicato un comunicato per confermare la decisione e informare i tifosi sulle modalità di vendita dei biglietti

Filippo Montoli 19 settembre - 10:54

Il Barcellona ha scelto il Lluis Companys di Montjuic per giocare la prestigiosa partita contro il Psg. La sfida, valida per la seconda giornata di Champions League, è in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 21. Slitta ancora il ritorno dei Blaugrana al Camp Nou. Il Barcellona ha chiesto alla Uefa di poter disputare la prima parte della competizione a Montjuic e la seconda nel proprio storico stadio ancora in fase di ristrutturazione.

Barcellona-Psg a Montjuic, obiettivo (difficile) Real Sociedad per il Camp Nou — La vicenda riguardante il Camp Nou non sembra debba finire a breve. Con ancora parte di una delle due tribune da completare e con il terreno di gioco non completamente posizionato, la riapertura slitta almeno fino a ottobre. Al momento i Blaugrana hanno giocato e giocheranno le partite casalinghe allo stadio Johann Cruyff, ma per la sfida di Champions con il Psg si vuole dare il giusto palcoscenico. Per questo motivo, il club ha ufficializzato in un comunicato la decisione di disputare la partita a Montjuic.

Lo stadio Lluis Companys è stata la casa del Barcellona durante la scorsa stagione ed è probabile possa esserlo anche per la prima parte di quella nuova. Nel comunicato, il club ha informato i tifosi che sta lavorando per riaprire il prima possibile il Camp Nou. Si parla però generalmente di "prossimi mesi", il che fa credere che potrebbe non essere così prossima la data d'apertura.

In realtà, l'idea iniziale dei Blaugrana era quella di giocare la partita contro la Real Sociedad del 28 settembre nel proprio stadio. Anche se prima di quella con il Psg, la federazione spagnola potrebbe permettere l'apertura di parte del Camp Nou, a differenza dell'Uefa. In questo caso, però, la decisione finale spetterebbe comunque al Consiglio Comunale della città, il quale al momento non sembra intenzionato a dare il via libera.