Barcellona, caro-biglietti e pubblico in forte calo: si corre ai ripari per il derby catalano

La principale è che il Barcellona gioca allo Stadio Olimpico della città, mentre il Camp Nou viene ricostruito e ampliato per contenere 105.000 spettatori. Ma anche lo Stadio Olimpico, situato in alto sul Montjuic con vista su Barcellona, ​​domenica era ben al di sotto della sua capienza di 51.000 persone. Lo stadio di questa stagione non è stato costruito per il calcio e la vista da migliaia di posti è davvero scarsa. Le tribune sono separate dal campo dalla pista di atletica che ha ospitato i Giochi Olimpici del 1992. E c'è molto spazio intorno alla pista. Di conseguenza, i posti dietro le porte, soprattutto nella fascia alta, sono così lontani dal campo che è quasi impossibile guardare la partita.

Il Barcellona mantiene vuote le prime 15 file, creando in televisione un'immagine povera, anche se non così povera come quella di quei tifosi che dovrebbero sedersi su quei posti bassi lontani dal campo. I biglietti di questa sezione costavano 55 euro ciascuno, più diritti di prenotazione di 3,50 euro. Non sono previsti sconti per i bambini. I biglietti a bordo campo per il derby catalano contro il Girona di questo fine settimana costano tra 139 e 169 euro, più diritti di prenotazione. I prezzi dei biglietti per guardare le partite sono molto più alti in Spagna che in Inghilterra o Germania, dove i salari medi sono molto più alti che in Spagna.