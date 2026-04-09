Non perdeva da nove partite il Barcellona di Flick, l'ultima sconfitta dei blaugrana infatti risale al 16 febbraio sul campo del Girona. da quel momento, soltanto vittorie e un pareggio. Poi, arriva il primo appuntamento dei quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone. La sfida è andata in scena l'8 aprile e terminata 2-0 in favore dei Colchoneros, è stata condizionata da un evento spiacevole per i padroni di casa: l'espulsione diretta - dopo revisione VAR - del difensore centrale Pau Cubarsi, protagonista di un fallo da ultimo uomo ai danni di Giuliano Simeone.
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Barcellona, Cubarsi dopo il ko europeo: “Responsabile della sconfitta”
Il direttore di gara punisce dunque Cubarsi che è costretto a lasciare in difficoltà i suoi compagni di squadra proprio primo dello scadere del primo tempo. All'espulsione segue il gol del vantaggio degli ospiti, grazie alla punizione perfetta di Alvarez. Poi, nella ripresa Sorloth raddoppia. Ora tutto è rimandato al match di ritorno, in programma martedì 14 aprile alle ore 18:30.
Barcellona, le parole di Pau Cubarsi—
Dopo l'accaduto, il difensore del Barcellona ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha affermato: "Mi assumo la responsabilità di quanto accaduto. L'episodio dell'espulsione ha cambiato le sorti della partita. Questo è il calcio". Poi ha aggiunto: "La strada da fare è ancora molto lunga e avremo a disposizione il doppio confronto, ma dobbiamo restare più unii che mai". Infine, ha concluso: "La nostra squadra è una famiglia e lo abbiamo dimostrato. Andiamo avanti con determinazione. Noi non ci arrenderemo mai".
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La squadra di Flick è pronta per tornare subito in campo per un match di alto livello: il derby tra Barcellona ed Espanyol. I primi si trovano in testa al campionato spagnolo, mentre gli ospiti sono al decimo posto. I blaugrana hanno 76 punti, sette in meno rispetto ai rivali del Real Madrid. Per vedere quelli dell'Espanyol invece, bisognerà fissare lo sguardo sul centro classifica, considerando i suoi 38 punti complessivi. Affrontata questa sfida, si torna immediatamente in campo europeo per disputare la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions contro l'Atletico.
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