Non perdeva da nove partite il Barcellona di Flick , l'ultima sconfitta dei blaugrana infatti risale al 16 febbraio sul campo del Girona . da quel momento, soltanto vittorie e un pareggio. Poi, arriva il primo appuntamento dei quarti di finale di Champions League contro l' Atletico Madrid di Diego Simeone . La sfida è andata in scena l'8 aprile e terminata 2-0 in favore dei Colchoneros, è stata condizionata da un evento spiacevole per i padroni di casa: l'espulsione diretta - dopo revisione VAR - del difensore centrale Pau Cubarsi , protagonista di un fallo da ultimo uomo ai danni di Giuliano Simeone.

Barcellona, le parole di Pau Cubarsi

Dopo l'accaduto, il difensore del Barcellona ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha affermato: "Mi assumo la responsabilità di quanto accaduto. L'episodio dell'espulsione ha cambiato le sorti della partita. Questo è il calcio". Poi ha aggiunto: "La strada da fare è ancora molto lunga e avremo a disposizione il doppio confronto, ma dobbiamo restare più unii che mai". Infine, ha concluso: "La nostra squadra è una famiglia e lo abbiamo dimostrato. Andiamo avanti con determinazione. Noi non ci arrenderemo mai".