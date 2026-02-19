Il giovane talento del Barcelona, Pau Cubarsì, ha rilasciato un intervista al Mundo Deportivo toccando vari temi. Da Bastoni alla Champions League, passando per Julian Alvarez e il mercato, le parole del difensore, con una promessa finale ai tifosi

Francesco Di Chio 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 14:32)

Pau Cubarsì ha di recente rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo. Il difensore ha toccato vari argomenti, dal momento di forma della sua squadra dopo le due sconfitte consecutive con Atletico Madrid e Girona, ai rinforzi di mercato fino ad arrivare a parlare di Champions League.

La crescita di Cubarsì — Il talento blaugrana ha ammesso che ha avuto difficoltà a rendersi conto di quello che gli stava accadendo intorno: "La verità è che tutto sta accadendo molto velocemente per me, quasi non ho il tempo di rendermi conto di quello che sto facendo, ma sono molto felice, sempre molto orgoglioso di far parte del club della mia vita e se posso continuare a giocare e fare esperienza, ne sono entusiasta."

Ha poi continuato parlando dei suoi idoli, citando Puyol: "Ho sempre detto che Puyol è stato il mio riferimento, così come Piqué. Al Barça ti insegnano di più a giocare a un tocco, a passare la palla, che è ciò che mi si addice di più perché sono qui da molti anni, ma quando bisogna essere forti e fare le cose per bene e con potenza, bisogna farle. Nessuno - ha aggiunto, parlando di sé - è perfetto, niente lo è, anche se bisogna sempre cercare l’eccellenza. Credo di poter migliorare poco a poco."

Su Flick e sui compagni di squadra — Pau ha elogiato Flick parlando del suo rapporto con lo spogliatoio: "Da fuori può sembrare che ci rimproveri molto, ma dentro cerca sempre di aiutarci e proteggerci e la verità è che è un ottimo allenatore." Alla domanda sul modo di giocare del mister e sulla linea difensiva alta: “Da quando è arrivato Flick, è arrivato con la sua filosofia ed è ciò che abbiamo praticato. Da fuori può sembrare molto rischiosa, ma credo che sia l’idea dell’allenatore sia la nostra sia andare tutti insieme con le sue idee."

Questo modo di giocare espone a molti rischi il Barcelona, e aumenta le probabilità di subire gol. Alla domanda su quanto questo possa influenzare il percorso europeo dei catalani, Cubarsì ha detto: “La linea difensiva e il portiere vogliono subire zero gol. Con la linea alta possiamo prenderci più rischi, ma credo che questo ci aiuti anche, perché significa che gli attaccanti devono restare attivi e pressare forte, e questo aiuta noi dietro.” Infatti, Pau ha anche esaltato il rapporto che ha con i compagni di reparto, soprattutto Eric Garcia, con il quale si è creata sin da subito un'alchimia speciale.

Sul mercato — Riguardo al mercato dei blaugrana, Cubarsì ha così risposto sul possibile arrivo di un difensore come Alessandro Bastoni: “Sì, è un difensore spettacolare. L’ho visto qualche volta e tutti conosciamo il suo livello. Ma questo dipende da chi sta sopra. Noi crediamo di avere difensori centrali spettacolari e siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo.” Ha poi voluto anche elogiare Julian Alvarez, uno dei possibili sostituti di Lewandoski: “Julián è un giocatore spettacolare. Ho giocato contro di lui diverse volte e ho dovuto difenderlo. È un attaccante di livello mondiale, da Barça, ma sia Robert sia Ferran sono molto bravi e ci aiutano molto.”

Il talento della masia ha concluso l'intervista con un messaggio ai tifosi: “Che restino con noi, perché lotteremo fino alla fine, come abbiamo sempre fatto, e cercheremo di portare la Champions League e tutti i titoli possibili per essere tutti felici e festeggiare una grande stagione.”