Il fantasista spagnolo parla di come i Blaugrana intendono approcciare la nuova stagione, incentrandosi sugli obiettivi, e ricorda un episodio della partita contro l'Inter

Filippo Montoli 2 agosto - 10:42

Dani Olmo si prepara a giocare la seconda stagione con il Barcellona. Dopo i problemi della prima annata che hanno riguardato il suo trasferimento, ora è pronto a dare il massimo fin dalla prima partita. In un'intervista esclusiva di Mundo Deportivo ha parlato degli obiettivi della prossima stagione. Tra i principali c'è certamente la Champions League, l'unico trofeo "mancato" del 2024/2025.

Dani Olmo: "Obiettivo Champions League. E la partita con l'Inter..." — In una lunga intervista il fantasista spagnolo ha raccontato come la squadra si sta preparando per la nuova stagione. Tra obiettivi comuni e personali, Olmo e il Barcellona puntano a fare ancora meglio dell'anno scorso: "Vogliamo replicare i risultati ottenuti. A livello personale, il mio obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra. 20 gol in tutte le competizioni sarebbero un ottimo risultato". L'unico trofeo mancato all'appello fu la Champions League e Olmo non ha dubbi su cosa vuole la squadra: "È il grande obiettivo ed è il nostro sogno. L'anno scorso potevamo arrivare in finale, ma per dei dettagli non ci siamo riusciti".

A questo punto il giornalista, in riferimento a quel "dettagli" chiede se a Milano contro l'Inter il club subì un furto in occasione del gol del pareggio di Acerbi per un fallo non fischiato su Gerard Martin. Lo spagnolo, sorridendo, dice però di non essere d'accordo: "Se avessimo fatto un gol in più non ci sarebbe stato nulla di cui parlare. Sono state due partite, una da 90 e l'altra da 120 minuti, molto combattute. È vero, può esserci il dettaglio di un fuorigioco o di un fallo, ma alla fine non può essere un alibi. Potevamo fare alcune cose molto meglio, lo sappiamo ed è questo che ci porteremo dietro la prossima stagione".

Barcellona, le parole di Olmo su Ter Stegen e Flick — Per quanto riguarda il portiere tedesco, per lo spagnolo non c'è nessun "caso": "Marc è un compagno di squadra, un capitano che ora non può essere con noi per l'operazione. Tutti siamo con lui, sperando possa tornare il prima possibile". Infine, qualche parola sul tipo di rapporto con Hansi Flick: "Come l'anno scorso si aspetta il massimo da me, così come da tutti. È molto esigente, sia per quanto riguarda il campo, sia per i dettagli extracalcistici come la puntualità. Ha le idee chiare. Sa quello che vuole e noi sappiamo alla perfezione come dobbiamo scendere in campo. Per me è più come un padre che come un fratello".