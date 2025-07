Il Barcellona ha pensato a una quarta maglia per la prossima stagione che verrà indossata esclusivamente contro il Real Madrid. Dopo le voci, arriva la conferma tramite dei leak diffusi da Footy Headlines. Anche se a prima vista possa sembrare difficile intuire la scelta, il design di questa maglietta formato El Clasico non è affatto casuale. Il richiamo è a una delle più importanti vittorie dei Blaugrana sui Blancos degli ultimi anni.

In Spagna, così come nel mondo del calcio in generale, il Clasico è una delle partite più attese dell'intera stagione. È una partita talmente importante e ricca di emozioni che dal prossimo anno avrà una maglietta esclusiva, almeno lato Barcellona. Questo è quello che è trapelato qualche settimana fa e che nelle ultime ore sembra trovare conferma.

Il design presenta delle linee non uniformi, ma a zig-zag, che corrono in verticale. Anche se questa scelta rompe con la tradizione, c'è in realtà un richiamo alla storia del Barcellona ed è nell'utilizzo di precise tonalità di colore. Le strisce rosse e blu, e il giallo di alcuni dettagli sono infatti ispirati a una partita passata alla storia: Real Madrid-Barcellona 0-3 del 19 novembre 2005. Si tratta della gara in cui Ronaldinho segnò due gol talmente belli da ricevere una impensabile standing ovation dal pubblico del Santiago Bernabeu.