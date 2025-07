Il Barcellona continua la sua tournee in Asia, ma il vicepresidente torna in Spagna per continuare il lavoro sul miglioramento dell'organico.

Mattia Celio Redattore 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 13:27)

Dopo la vittoria sul Vissel Kobe (3-1), il Barcellona continua la sua tournee in Asia. I blaugrana faranno tappa in Corea del Sud dove saranno impegnati in altre tre amichevoli. Una spedizione a cui non prenderà parte Rafael Yuste. Il vicepresidente dei catalani, infatti, ha deciso di tornare a Barcellona per occuparsi, insieme a Deco, della situazione relativa al calciomercato.

Barcellona, Yuste e i paletti del FPF: "In arrivo nuovi sponsor" — Mentre il Barcellona continua la sua tournee in Asia, Rafael Yuste ha deciso di tornare in Spagna per continuare a lavorare sul calciomercato. Dopo la partita con il Vissel Kobe dell'ex Iniesta, il dirigente ha espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa: "Hansi Flick è molto contento della prestazione. Hanno giocato due undici diversi e si è visto che abbiamo una squadra compatta, composta da 24 giocatori".

Parole che esprimono chiaramente soddisfazione per il lavoro fatto fin qui, che può dirsi tutt'altro che concluso. Proprio per questo, il vicepresidente è volato nuovamente a Barcellona, per continuare ad operare sulle entrate e sulle uscite. Il club blaugrana sta operando da tempo sul filo del rasoio, costeggiando i limiti dei regolamenti imposti dalla Liga sul rispetto del Fair Play Finanziario. Ne sono stati dimostrazione già lo scorso anno i casi Dani Olmo e Pau Victor, che hanno rischiato di ritrovarsi svincolati a gennaio, e nuovi sospetti sono nati dopo il rifiuto di Nico Williams.

E i dubbi ora vertono sulle garanzie di tesseramento dei nuovi acquisti: "Deco ha fatto un lavoro straordinario e ora stiamo finalizzando la bozza finale di possibili flussi di entrate aggiuntivi, perché, come sapete, la regola 1:1 continua a cambiare". La situazione economica blaugrana non è ancora tra le migliori, motivo per cui il club sta lavorando a nuove entrate, tramite nuovi sponsor o investitori esterni, per garantire un po' più di flessibilità.

Barcellona, in attesa delle cessioni e del nuovo stadio Come ricordiamo, solo pochi giorni fa il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Marcus Rashford ma adesso arriva anche il momento di decidere su chi dovrà lasciare i blaugrana. Tra questi non ci sarà certamente Araujo: "Siamo molto contenti di Ronald e di tutti i giocatori che sono qui". Un nome che invece che potrebbe entrare nella lista dei partenti è quello di Ter Stegen. Dopo l'exploit di Szczęsny e l'arrivo di Joan Garcia, il tedesco rischia sempre più di perdere il posto da titolare. E non solo, ma anche la fascia di capitano. Su questo Yuste si è espresso così: "Non spetta a me analizzarlo, è una decisione interna. Massimo rispetto per il giocatore e dobbiamo essere al fianco dei giocatori qualunque cosa accada".

Il dirigente ha voluto lasciare anche qualche dichiarazione in merito al tema che da settimane tiene i tifosi del Barcellona con il fiato sospeso: l'inaugurazione del nuovo Camp Nou. "Mi riferisco alle parole del presidente: non vogliamo metterci più pressione addosso e dare più date. Tutti i tifosi del Barça sono molto emozionati, ma dipende da molte cose e vogliamo la sicurezza assoluta per tutti i membri", ha concluso Yuste.