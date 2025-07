I motivi per cui i Blaugrana hanno cambiato idea sul viaggio in Giappone per preparare la nuova stagione

Filippo Montoli 24 luglio - 14:54

In meno di 24 ore il Barcellona ha prima annullato e poi riconfermato il viaggio in Giappone per la tour asiatica. I Blaugrana hanno intenzione di preparare la nuova stagione tra il paese nipponico e la Corea del Sud, ma non è andato tutto liscio. Il club ha annunciato mercoledì sera l'intenzione di annullare la prima parte del viaggio. Oggi, però, arriva la contro decisione. Ecco cosa è successo.

Contratto non rispettato e il Barcellona annulla il volo — Il tour asiatico del Barcellona era stato programmato tra Giappone e Corea del Sud. In Estremo Oriente sono tre le partite in programma, quelle contro Vissel Kobe, Seoul e Daegu. La squadra di Hansi Flick era già pronta al viaggio quando è sorto un problema di non poco conto. D-Drive, la compagnia che ha organizzato il viaggio in Asia del Barcellona, ha fatto sapere con un comunicato che il Gruppo Yasuda (promotore dell'amichevole in Giappone) non ha rispettato i termini per il pagamento. Da qui la decisione in accordo con i Blaugrana di annullare la prima parte del ritiro. Il Barcellona stesso ha emesso un comunicato che spiegava l'accaduto, sottolineando però che il viaggio in Corea restava confermato.

Il pagamento arriva e il viaggio in Giappone si fa — Il doppio comunicato ha però un grande effetto nella terra del Sol Levante che non vuol perdere l'occasione di accogliere Yamal e compagni. In particolare, è Rakuten a prendere in mano la situazione. L'ex sponsor del Barcellona, e il cui proprietario è anche quello del Vissel Kobe, ha infatti pagato la somma mancante a D-Drive. Il viaggio in Giappone quindi è confermato, così come l'amichevole con l'ex squadra di Iniesta. A cambiare è chiaramente l'orario di partenza, la quale avverrà la sera del 24 luglio o la mattina del 25.

Nonostante la situazione sembra essere tornata alla normalità, il Vissel Kobe ha emesso un comunicato in cui risulta evidente la confusione del momento: "Stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le parti coinvolte per raccogliere e coordinare le informazioni in merito alla partita contro il Barcellona in programma domenica 27 luglio. Tuttavia, al momento non siamo in grado di fornire informazioni definitive. Continueremo a fare del nostro meglio per i tanti tifosi che attendono con ansia la partita".