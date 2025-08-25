La riapertura dello Spotify Camp Nou resta un’incognita e il Barcellona negli ultimi giorni sta affrontando molti problemi con le tempistiche. La partita inaugurale del nuovo stadio dei catalani doveva essere contro il Valencia, ma alcuni ritardi stanno compromettendo il tanto atteso match d'esordio.
La quarta giornata di Liga rischia di slittare visti i problemi del nuovo impianto: ancora non si è trovato un compromesso e la partita è a serio rischio