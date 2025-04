Barcellona, Flick: “A Milano giocheremo una finale prima della finale”

Il tecnico blaugrana ha poi aggiunto: " Yamal è stato fondamentale. Il suo gol ci ha rimesso in partita"

Federico Grimaldi 30 aprile - 23:45

Il Barcellonadi Flick non è riuscito a battere la corazzata nerazzurra e dovranno fare l'impresa al San Siro. La partita è stata a dir poco entusiasmante, con entrambe le squadre che hanno lottato per la vittoria. Yamal non è bastato ai Blaugrana, che ora dovranno fare ben altro se vorranno staccare un pass per la finale. Il tecnico tedesco è parso parzialmente soddisfatto ai microfoni post-partita.

Barcellona, Flick: "Inter squadra organizzata. Hanno approfittato delle nostre disattenzioni" — Le parole di Flick: "Non siamo partiti bene, abbiamo subito due gol iniziali, ma siamo stati bravi a reagire. Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo e giocato molto meglio. È stato fantastico per i tifosi, che ci hanno sostenuto tantissimo. Questo è il primo confronto tra le due squadre e sappiamo che, per andare avanti, dovremo vincere a Milano. Sarà una vera finale prima della finale", ha dichiarato l’allenatore tedesco.Stiamo parlando di una semifinale di Champions League, con squadre di altissimo livello. Loro hanno grande esperienza e oggi sono stati bravi a sfruttare le palle inattive, facendo valere la loro organizzazione e qualità", ha aggiunto.

Poi una menzione speciale per Lamine Yamal: "Ha dimostrato ancora una volta il suo talento. Il gol dell’1-2 è stato fondamentale, ci ha rimesso in partita. Ora dobbiamo continuare a lottare fino alla fine". Infine, un aggiornamento sulle condizioni di Koundé, costretto al cambio prima dell’intervallo: "Dobbiamo aspettare domani per una valutazione più precisa, ma sembra possa trattarsi di un problema al bicipite femorale. C’è il rischio che salti sia il ritorno di martedì a Milano che il Clásico dell’11 maggio".