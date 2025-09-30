Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSG, l'allenatore del Barcellona ha dedicato alcuni passaggi a Lamine Yamal

Giammarco Probo 30 settembre - 15:51

Questa sera torna la Champions League, ma tutti gli occhi sono puntati sul big match che si terrà domani sera in Spagna tra Barcellonae PSG. Una partita tra due squadre fantastiche, piene di talento, grandi protagoniste dell'ultima edizione, che sono pronte a darsi nuovamente battaglia nell'arena di Montjuic. Alla vigilia della sfida, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, Hansi Flick ha fatto il punto sulle prospettive dei blaugrana dedicandosi in particolare a Lamine Yamal.

Flick su Yamal: "Il talento da solo non basta" — Hansi Flick si prepara alla grande partita di domani sera contro i campioni d'Europa del Psg. Un match che promette ancora una volta di regalare spettacolo, ma che vedrà tuttavia mancare diversi protagonisti, tra cui il fresco Pallone d'Oro Ousmane Dembélé. In conferenza stampa, l'allenatore dei blaugrana ha dedicato qualche riflessione a Yamal: "È fenomenale, ma ci sono altri giocatori fortissimi nella squadra. Ha 18 anni, deve ancora crescere e concentrarsi sul lavoro. Per salire al livello successivo, uno o due gradini in più, bisogna lavorare duro. Il talento da solo non basta".

Lo stesso allenatore ha aggiunto poi sul giovane spagnolo: "Non deve solo attaccare, ma anche di difendere. È quello che ci aspettiamo da tutti i giocatori, non solo da lui. È un grande giocatore con la palla, ed è questo che fa la differenza".