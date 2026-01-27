Continua il periodo d'oro del Barcellona, che si prepara alla sfida di Champions più importante della League Phase

Giammarco Probo 27 gennaio - 15:50

Dopo la grande vittoria casalinga di questo weekend contro l'Oviedo, il Barcellona di Flick è concentrato per la partita di Champions contro il Copenaghen. Alla vigilia di questa partita, l'allenatore della capolista nel campionato spagnolo ha parlato in conferenza stampa chiedendo massima attenzione e confermando la fiducia nel gruppo nonostante alcune assenze pesanti, ribadendo soprattutto l'importanza dell'andamento europeo.

Le dichiarazioni di Flick in conferenza stampa — Il tecnico dei Blaugrana ha parlato apertamente della partita di domani contro la squadra danese, ribadendo che è una gara tutt’altro che semplice, da non sottovalutare minimamente.

LA PARTITA CON IL COPENAGHEN -“Voglio che la squadra si senta bene e fiduciosa. Dobbiamo avere rispetto per Copenaghen. La cosa più importante è fare il nostro lavoro e dovremo giocare come sappiamo fare noi. Non sarà una partita facile. L’obiettivo è qualificarsi tra le prime otto” .

L'APPROCCIO MENTALE -“Siamo concentrati sul nostro tipo di gioco. Contro il Copenaghen abbiamo una partita tosta. Non cercheremo scuse, siamo motivati e fiduciosi. Siamo convinti del nostro stile. Questa è la Champions League, e si tratta di esprimere al meglio il nostro potenziale per arrivare fino in fondo".

ASSENZE DI PEDRI E DE JONG -“Abbiamo un'ottima squadra, panchina compresa. Giochiamo da squadra e non vediamo l’ora di giocare questa partita; è molto importante per noi. Ferran sta bene, sembra in forma. È pronto per domani".

IL RINNOVO DI FERMIN -“Penso che il club abbia fatto un grandissimo lavoro. È un ottimo giocatore in diversi ruoli. La sua mentalità in ogni partita è eccellente… sono contento che rimanga a lungo con noi, lo merita”.