Barcellona, Flick: "Dobbiamo arrivare tra i primi 8 posti. Fermin? Ha una mentalità eccellente"

Barcellona, Flick: “Dobbiamo arrivare tra i primi 8 posti. Fermin? Ha una mentalità eccellente”

Continua il periodo d'oro del Barcellona, che si prepara alla sfida di Champions più importante della League Phase
Giammarco Probo
Dopo la grande vittoria casalinga di questo weekend contro l'Oviedo, il Barcellona di Flick è concentrato per la partita di Champions contro il Copenaghen. Alla vigilia di questa partita, l'allenatore della capolista nel campionato spagnolo ha parlato in conferenza stampa chiedendo massima attenzione e confermando la fiducia nel gruppo nonostante alcune assenze pesanti, ribadendo soprattutto l'importanza dell'andamento europeo.

BARCELLONA, SPAGNA - 18 OTTOBRE: L'allenatore Hansi Flick dell'FC Barcelona reagisce durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Girona FC allo Spotify Camp Nou il 18 ottobre 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Le dichiarazioni di Flick in conferenza stampa

Il tecnico dei Blaugrana ha parlato apertamente della partita di domani contro la squadra danese, ribadendo che è una gara tutt’altro che semplice, da non sottovalutare minimamente.

LA PARTITA CON IL COPENAGHEN -“Voglio che la squadra si senta bene e fiduciosa. Dobbiamo avere rispetto per Copenaghen. La cosa più importante è fare il nostro lavoro e dovremo giocare come sappiamo fare noi. Non sarà una partita facile. L’obiettivo è qualificarsi tra le prime otto” . 

L'APPROCCIO MENTALE -“Siamo concentrati sul nostro tipo di gioco. Contro il Copenaghen abbiamo una partita tosta. Non cercheremo scuse, siamo motivati e fiduciosi. Siamo convinti del nostro stile. Questa è la Champions League, e si tratta di esprimere al meglio il nostro potenziale per arrivare fino in fondo". 

ASSENZE DI PEDRI E DE JONG -“Abbiamo un'ottima squadra, panchina compresa. Giochiamo da squadra e non vediamo l’ora di giocare questa partita; è molto importante per noi. Ferran sta bene, sembra in forma. È pronto per domani". 

IL RINNOVO DI FERMIN -“Penso che il club abbia fatto un grandissimo lavoro. È un ottimo giocatore in diversi ruoli. La sua mentalità in ogni partita è eccellente… sono contento che rimanga a lungo con noi, lo merita”. 

