Il Barcellona non riesce ad andare oltre l'1-1 contro il Rayo Vallecano: il commento insoddisfatto di Hansi Flick a fine partita

Luca Paesano Redattore 1 settembre - 11:04

Non è stata una serata da ricordare per il Barcellona, che contro il Rayo Vallejano non è riuscita sorprendentemente ad andare oltre l'1-1. Alla rete di Lamine Yamal, su un calcio di rigore dalle mille polemiche, ha risposto nella ripresa la rete di Fran Perez. Nel post partita, Hansi Flick ha parlato con grande rammarico del risultato ottenuto sul campo di Vallecas.

Barcellona, Flick: "Non sono contento" — "Ci è mancata l'intensità e abbiamo commesso errori. Possiamo sicuramente fare meglio", ha commentato senza troppi giri di parole Hansi Flick dopo la partita, visibilmente insoddisfatto del pareggio. Per l'allenatore tedesco, nel primo tempo è mancato un po' di cinismo negli ultimi metri, con tante buone situazioni che non sono state sfruttate a dovere. Al tecnico, però, non è andata giù la leggerezza con cui i suoi hanno affrontato la gara: "Non sono contento della squadra. Abbiamo perso molti palloni e dobbiamo fare meglio, abbiamo commesso troppi errori".

Complice anche un campo in condizioni non proprio perfette, il Barcellona non è riuscito ad esprimere sicuramente il miglior calcio. Nonostante tutto, i blaugrana sono riusciti a passare in vantaggio grazie ad un rigore super contestato. Un episodio dubbio, che ha acceso l'ira del Rayo Vallecano quando si è venuti a conoscenza del VAR momentaneamente fuori uso. Dopo lunghi minuti di attesa e di tentativi di ripristino andati a vuoto, con la panchina di casa che intanto minacciava di abbandonare la sfida, l'arbitro ha deciso di lasciare la decisione di campo e far proseguire il match.

La rete di Yamal non ha affatto spento il Rayo, che è rientrato nella ripresa ancor più agguerrito. La formazione di Íñigo Pérez, però, è sbattuta più volte su un grande Joan Garcia: "Devo dire che ha fatto una partita fantastica. Sono molto contento di lui perché ha neutralizzato le occasioni del Rayo. È veloce, gioca molto bene con la palla e tra i pali, e non ha commesso errori". Sicuramente, il migliore di giornata per i blaugrana.

Infine, Flick conclude con un passaggio sul calciomercato: "Non vedo l'ora che finisca, non voglio più ego. L'ego uccide il successo. L'anno scorso eravamo una squadra e dobbiamo continuare ad esserlo".