Il Barcellona ritrova l’Eintracht in Europa: il precedente storico del 2022

Giorgio Abbratozzato 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 18:59)

La storia recente del Barcellona con l’Eintracht Francoforte è un capitolo che i tifosi blaugrana ricordano con un mix di delusione e rabbia. Le possibilità di vincere l'Europa League e aggiungere un trofeo alla storia del club erano molto alte. Adesso, nella fase a gironi della Champions League 2025/26, il Barcellona avrà l’occasione di vendicare quella cocente eliminazione.

Come sono finiti i blaugrana in Europa League? — Era la stagione 2021/22 di Europa League quando i tedeschi eliminarono il Barça ai quarti di finale di Europa League. Il Barcellona in quell'annata non era sorprendentemente riuscito a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta di Champions League. La squadra, allenata allora da Xavi, era finita in un girone difficile ma alla portata dei blaugrana. Bayern, Benfica e Dinamo Kyiv erano le 3 avversarie. Il club blaugrana non riuscì a vincere nemmeno una partita contro Bayern e Benfica e chiuse al terzo posto, finendo in Europa League.

Robert Lewandowski del FC Barcellona parla con Xavi, allenatore del FC Barcellona (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

La vittoria contro ogni pronostico dei tedeschi nel 2022 — Il ricordo di quel doppio confronto resta vivido: il pareggio per 1 a 1 in Germania e la sconfitta di misura al Camp Nou ne hanno sancito l’eliminazione. L’Eintracht seppe sfruttare ogni occasione, tra gol tempestivi, e una presenza dei propri tifosi sugli spalti che ha fatto la differenza, fino a firmare una storica qualificazione.

All'andata, i blaugrana non riuscirono a sfruttare il finale di partita giocato con un uomo in più dopo l'espulsione di Tuta. Il ritorno fu invece una partita che indirizzata subito dalla parte dei tedeschi. Il rigore al quarto minuto di Kostic e il grandissimo gol della punta Borré hanno reso tutto più complicato per i giocatori di Xavi, che hanno provato a recuperare nei minuti finali senza riuscire a ribaltare il 2-3.

Quel match rappresenta ancora oggi una ferita aperta nel cuore del Barcellona, che era la grande favorita per la vittoria dell'Europa League in quella stagione.

Barcellona 2025/26, tra rivalsa e prospettive europee — Oggi il Barcellona arriva alla partita contro l’Eintracht più maturo e consapevole delle proprie abilità. Dopo aver raggiunto le semifinali nell’ultima edizione di Champions, la squadra di Hansi Flick punta a consolidare il ritorno tra le grandi d’Europa e a vincere la competizione.

I tedeschi, tornati nel torneo dopo due stagioni di assenza, rappresentano l’avversario perfetto per testare la maturità dei catalani. Nonostante la perdita di Ekitike, l'Eintracht resta una rivale insidiosa, da non sottovalutare. Il Camp Nou, se riaperto parzialmente grazie ai permessi del Comune e della UEFA, potrebbe diventare il teatro ideale per scrivere un nuovo capitolo nella lunga storia europea del Barcellona.