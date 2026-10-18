Le parole di Flick dopo la vittoria contro il Real Betis
Barcellona, Yamal è tornato! Che gol in allenamento
Il Barcellona continua a impressionare e Hansi Flick non ha intenzione di abbassare la guardia nemmeno per un momento. Il tecnico tedesco sta guidando i blaugrana in un avvio di stagione estremamente positivo con 9 vittorie su 9 partite giocate, 39 gol fatti e solo 9 subiti. La vittoria per 5-2 contro il Real Betis ha confermato il momento incredibile dei catalani e soprattutto di Lamine Yamal, definito dal suo allenatore "il giocatore più forte al mondo".
Anche ieri infatti ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del Barcellona, segnando un gol bellissimo da fuori area e fornendo un assist incredibile di destro a Gabriel Jesus.
Barcellona, Flick: "È stata una partita fantastica"I risultati ottenuti finora confermano le ambizioni della squadra catalana, che ha recentemente ottenuto un successo importante anche in Champions League contro il Galatasaray. La vittoria contro il Betis ha evidenziato ancora una volta la forza offensiva della formazione blaugrana, capace di trovare diverse soluzioni per colpire gli avversari.
Flick, in conferenza stampa post-partita, ha voluto elogiare i suoi ragazzi, in particolare Yamal: "Per me, al momento, è il miglior giocatore al mondo. Sono molto contento delle sue prestazioni e mi piace molto vederlo giocare".
Ha continuato parlando sempre del giovane fenomeno spagnolo: "È sottoposto a molta pressione, ma è concentrato e determinato al 100%. È in questo modo che si formano i grandi giocatori".
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Infine sullo spogliatoio e sulla forza del gruppo: "È importante mostrare a tutti i giocatori che hanno un posto dentro la squadra, che hanno l'opportunità di giocare e soprattutto che sono importanti. Dentro lo spogliatoio c'è un'atmosfera fantastica, è incredibile".
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