Il Barcellona continua a impressionare e Hansi Flick non ha intenzione di abbassare la guardia nemmeno per un momento. Il tecnico tedesco sta guidando i blaugrana in un avvio di stagione estremamente positivo con 9 vittorie su 9 partite giocate, 39 gol fatti e solo 9 subiti. La vittoria per 5-2 contro il Real Betis ha confermato il momento incredibile dei catalani e soprattutto di Lamine Yamal, definito dal suo allenatore "il giocatore più forte al mondo".

Anche ieri infatti ha contribuito in modo decisivo alla vittoria del Barcellona, segnando un gol bellissimo da fuori area e fornendo un assist incredibile di destro a Gabriel Jesus.

Barcellona, Flick: "È stata una partita fantastica"

I risultati ottenuti finora confermano le ambizioni della squadra catalana, che ha recentemente ottenuto un successo importante anche incontro il. La vittoria contro il Betis ha evidenziato ancora una volta ladella formazione blaugrana, capace di trovare diverse soluzioni per colpire gli avversari.

Flick, in conferenza stampa post-partita, ha voluto elogiare i suoi ragazzi, in particolare Yamal: "Per me, al momento, è il miglior giocatore al mondo. Sono molto contento delle sue prestazioni e mi piace molto vederlo giocare".

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Lamine Yamal dell'FC Barcellona viene contrastato da Valentin Gomez del Real Betis Balompié durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Barcellona all'Estadio La Cartuja il 17 ottobre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Ha continuato parlando sempre del giovane fenomeno spagnolo: "È sottoposto a molta pressione, ma è concentrato e determinato al 100%. È in questo modo che si formano i grandi giocatori".

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Gli ho detto che sono orgoglioso di quello che ha fatto, ha giocato una partita fantastica".

È tutto bello e positivo, ma alla fine vogliamo vincere titoli e raggiungere traguardi importanti. Non lottiamo per i record".

La mentalità e il modo in cui giochiamo insieme sono fantastici. Le grandi squadre sono quelle che giocano così".

Sulla sostituzione arrivata al 70': "Sulle ambizioni del club: "Continua: "

Infine sullo spogliatoio e sulla forza del gruppo: "È importante mostrare a tutti i giocatori che hanno un posto dentro la squadra, che hanno l'opportunità di giocare e soprattutto che sono importanti. Dentro lo spogliatoio c'è un'atmosfera fantastica, è incredibile".