Entrambi i giocatori tornano a disposizione del tecnico dopo un mese. Sabato sera la sfida contro i Colchoneros per saldare il primo posto

Mattia Celio Redattore 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 14:21)

Dopo quattro giorni di riposo, il Barcellona è tornato ad allenarsi lunedì alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per prepararsi alla trasferta di sabato al Metropolitano (ore 21:00) contro l'Atlético Madrid. In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Hansi Flick riceve due belle notizie dall'infermeria: Alejandro Balde e Jules Koundé sono tornati in gruppo.

Barcellona, obiettivo Atletico Madrid: si rivedono Koundé e Balde — Questa mattina il Barcellonasi è ritrovato alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per cominciare la sessione di allenamento in vista del big match di sabato sera contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Quella della vigilia di Pasqua sarà la prima delle tre sfide contro i Colchoneros nel giro di 10 giorni. In seguito, infatti, i catalani se la vedranno contro la squadra di Simeone nella doppia sfida andata-ritorno dei quarti di finale di Champions League: andata al Camp Nou l'8 aprile, ritorno a Madrid il 14.

Per la sfida di sabato sera, Hansi Flick ha ricevuto due buone notizie dall'infermeria. Come riporta Mundo Deportivo questa mattina, infatti, sono tornati ad allenarsi regolarmente Alejandro Balde e Jules Koundé ed entrambi saranno a disposizione contro l'Atletico Madrid. Il primo ha superato il recente infortunio al bicipite femorale, il secondo ha risolto il problema al polpaccio destro che lo aveva costretto ad abbandonare il campo nella sfida, guarda caso, proprio contro i Colchoneros dello scorso 3 marzo dopo appena 11 minuti.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Discorso diverso, invece, per Frenkie de Jong. L'olandese si è presentato al centro di allenamento ma si è allenato a parte e la sua presenza a Madrid è in forte dubbio a causa di un infortunio al bicipite distale della gamba destra. A causa dei tanti giocatori impegnati con le loro nazionali, Flick si è ritrovato con una rosa molto ristretta e per questo ha chiamato diversi giovani della Masia.